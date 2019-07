Valdés confirmó el cronograma del pago del plus de $5.800 Miércoles, 10 de julio de 2019 La liquidación del plus de $5800 del mes de julio que comprende a trabajadores provinciales activos y pasivos comenzará la próxima semana por terminación del DNI, los días miércoles 17: 0, 1, 2 y 3; jueves 18: 4,5 y 6 y el viernes 19: 7, 8 y 9.







El gobernador Gustavo Valdés anunció este miércoles el cronograma del plus remunerativo de $5500 que pasará a partir de este mes a $5800 a través de su cuenta oficial de Twitter (@gustavovaldesok).