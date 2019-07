Un empresario acusó a los ex presidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari de lavado Miércoles, 10 de julio de 2019 Los presidentes que gobernaron en los períodos 2012-18 y 1988-94 fueron mencionados por el empresario Sergio Bustamante, cuya denuncia derivó en la detención del abogado Juan Collado.



Los ex presidentes de México Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari fueron señalados por un empresario como propietarios de una firma que lavó dinero mediante la compra de un terreno, informó hoy la prensa local.



Peña Nieto y Salinas de Gortari, que gobernaron en los períodos 2012-18 y 1988-94, respectivamente, fueron mencionados por el empresario Sergio Bustamante, cuya denuncia derivó en la detención, hoy, del abogado Juan Collado, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Collado asesoró a Peña Nieto en su reciente divorcio de la actriz Angélica Rivera, según la agencia de noticias EFE.



Además de a los ex mandatarios -ambos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI, centrista)-, Bustamante mencionó en su declaración al actual gobernador del estado Querétaro, Francisco Domínguez, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), y al jefe de la bancada de esta fuerza en el Senado, Mauricio Kuri.



“Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera”, dijo el empresario, según recoge la orden de arresto contra Collado, divulgada por el sitio web La Silla Rota.