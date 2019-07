Guido Pella se despidió de un Wimbledon inolvidable tras una batalla de tres horas

Miércoles, 10 de julio de 2019

El español Roberto Bautista Agut se impuso por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3 y en semifinales enfrentará a Novak Djokovic. Para el bahiense fue su mejor actuación en un Grand Slam.





El resultado no es el soñado. Pero nada puede reprocharse Guido Pella en un Wimbledon que será inolvidable. Después de una batalla de 3 horas y 6 minutos, el bahiense cayó eliminado en cuartos de final por el español Roberto Bautista Agut. Se impuso por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3 para meterse en semifinales, donde enfrentará a Novak Djokovic.





Todavía podía reflejarse en su retina el instante del triunfo frente a Milos Raonic que lo puso en cuartos de final de un Grand Slam por primera vez. Sin embargo, esta vez, con un rival que se mueve parecido a él, el argentino, 26° del ranking, luchó pero sin lograr golpear en momentos clave.





No fue un comienzo fácil el del bahiense en la cancha 1 de la Catedral del tenis. Mientras en el court central Novak Djokovic anteponía su favoritismo sobre el belga David Goffin, en el otro estadio Pella luchaba. Es que Bautista lo quebró en el primer game y eso condicionó el arranque del argentino.



Si bien tuvo oportunidad para recuperar su servicio por primera vez en el cuarto, el español aseguró su saque y se puso 3-1. En un game clave, finalmente, Pella (26°) consiguió volver a sumar y equilibró algo un duelo en el que tendrá que balancear el juego con el estado de ánimo.





Ese 3-2 fue el arranque de una remontada que terminó con el 4-4 en un octavo game clave. Allí, Pella tuvo cinco oportunidades de quiebre que Bautista salvó hasta la sexta, que fue definitiva. Entonces, el argentino jugó una pelota profunda a la derecha del español forzando el error.



Después eso, por primera vez, el bahiense se puso al frente en el partido. Fue, igualmente, después de salvar cuatro break points. Entonces, apareció su séptimo ace y un gran saque para forzar el error en la devolución que le permitieron ponerse 5-4.



El español se recuperó rápidamente. Cerró con facilidad el game con su servicio y aprovechó su primer quiebre en el siguiente para estar otra vez arriba (6-5). Luego, con un triple match point a su favor no tuvo fisuras y cerró el set 7-5 en 59 minutos.



El segundo parcial comenzó tan complicado como el primero. El español otra vez quebró a Pella en el primer juego y enseguida se puso 3-1, pese a que contó con una posibilidad de recuperar su servicio en ese cuarto game.



El bahiense tuvo buenas aproximaciones a la red y un gran servicio (9 aces contra apenas 1) pero Bautista Agut se equivocó muy poco -18 errores no forzados contra 28- y eso le permitió quedarse también con el segundo set, esta vez por 6-4.



Sin embargo, Pella no se dio por vencido, presentó batalla y se llevó el set. Fue gracias a una mejora en su segundo servicio, que en los primeros dos parciales solo le había dado -en promedio- el 40% de los puntos. Esta vez lo llevó al 67%.



Por primera vez en el partido, el argentino no perdió su primer juego de saque y se encontró 3-0, mientras Bautista Agut miraba a sus entrenadores con algún gesto de dolor en el cuádriceps. Se lo notó menos movedizo y con una merma en su juego, lo que ayudó a que el bahiense pudiera sacar más ventaja.



Aunque tuvo dos set points con el servicio del español, Pella recién logró cerrar el partido con su game de saque. Entonces, en su primera oportunidad, jugó una pelota profunda que Bautista Agut no logró pasar del otro lado y lo ganó por 6-3.



No alcanzó esa recuperación de Pella ni volvió a notarse esa baja en el rendimiento de Bautista Agut. El cuarto parcial fue un monólogo del español, que sin mayores dificultades sacó distancia y quedó 4-1. Aunque luego el argentino sacó adelante un game muy difícil -break point incluido-, el 23° preclasificado en Wimbledon apeló a su precisión para aprovechar su primer match point, cerrar el set definitivo por 6-3 y acceder a semifinales de un Grand Slam por primera vez.



Fue una victoria sobre todo mental, como vaticinó Pepe Vendrell, técnico de Bautista, y que permite al de Castellón colocarse 7º en la Carrera a Londres, en la lucha por el acceso este año a las Finales ATP de Londres, y ascender de nuevo al 13º puesto en el ranking, situándose a tan solo 60 puntos del argentino Juan Martín Del Potro.



La fiesta española puede continuar, si en ese mismo escenario Rafael Nadal vence ahora al estadounidense Sam Querrey, para igualar su actuación el año pasado y lograr las semifinales por séptima vez en Wimbledon.



De lograrlo, el tenis español tendría por primera vez a dos de sus representantes, al mismo tiempo, en esta ronda en el All England Club. Algo que se ha repetido 10 veces ya en Grand Slams, la última en el US Open de 2017, con Nadal y Pablo Carreño como protagonistas.



Pella, de gran presente, ascenderá por esta actuación en Wimbledon, donde defendía tercera ronda. El bahiense subirá dos puestos hasta el 24°, por lo que superará a Diego Schwartzman como segunda raqueta argentina.