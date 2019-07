Asesinaron a un operario de Secheep Miércoles, 10 de julio de 2019 Un trabajador de la empresa estatal de energía fue asesinado de varias puñaladas en la madrugada del miércoles en el barrio del sur de Resistencia. Se trata de Alejandro Godoy y por el momento no hay detenidos, confirmó a medios chaqueños el jefe de la Policía Fernando Romero.



El sangriento hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada y un llamado por un desorden en el barrio Ricardo Güiraldes alertó a la policía. Godoy fue llevado por un vehículo particular al hospital Julio C. Perrando pero los médicos nada pudieron hacer para salvar al hombre de 34 años, que sufrió múltiples heridas punzocortantes.



Alejandro Godoy tenía 34 años. Fue asesinado de varias puñaladas en el barrio Güiraldes. Buscan al autor del hecho.



No está claro el motivo de la pelea y la cantidad de personas que protagonizaron la misma, pero por el momento no hay detenidos por el homicidio del operario de Secheep. Versiones no confirmadas por los investigadores, refieren que Godoy había estado disputando un partido de fútbol. En las pesquisas trabaja personal de Investigaciones Complejas con el apoyo de la comisaría Quinta por jurisdicción. El caso recayó en la fiscalía en turno a cargo de Francisco De Obaldía Eyseric.



Godoy se desempeñaba en el área de Distribución de la empresa Secheep y era padre de tres niños.