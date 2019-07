Los entrenadores podrán pedir el "VAR"

Jueves, 11 de julio de 2019

La liga estadounidense aprobó la posibilidad de que los “ coaches” pidan una repetición en cada partido de cara a la próxima temporada para revisar una jugada dudosa





Pese las polémicas y suspicacias que se generaron a raíz de la utilización del VAR (Asistencia al Árbitro por Vídeo) durante la Copa América de Brasil 2019, la NBA decidió apostar nuevamente a la tecnología y, como sucede en otros deportes, como el fútbol americano y el béisbol, la liga estadounidense decidió introducir algunas modificaciones en el instant replay.



Una de las variantes más importantes es la de permitirles a los entrenadores pedir la revisión de ciertas jugadas. Esto es algo que la organización ya probó durante las últimas dos temporadas en la G-League (las ligas menores del básquet estadounidense). Los coaches tendrán derecho a pedir que se revise una jugada por partido y la medida entrará en vigencia a partir de la campaña 2019-20.



El procedimiento para solicitar la revisión de una jugada:





– Cada equipo podrá solicitar uno por partido.



– Se podrá pedir para revisar faltas personales, saques de banda o fondo, tapones ilegales o cualquier toque del balón cuando la pelota esté sobre el aro.



– La revisión de faltas personales puede pedirse en cualquier momento, mientras que el resto de revisiones no podrán solicitarse en los dos últimos minutos del partido o los dos últimos minutos de la prórroga (sí pueden llevarse a cabo si los árbitros lo consideran oportuno).



– Para pedir uno el equipo tendrá que solicitar tiempo muerto e indicar a los árbitros que quiere la revisión. Si en caso de no contar con un tiempo muerto y aun así se solicita, el equipo será castigado con una falta técnica y no se revisará la jugada.



– Si se pide tiempo muerto para revisar una jugada que no es revisable igualmente se descontará el tiempo muerto.





Otra variante destacada será que algunas jugadas podrán ser revisadas directamente por el NBA Replay Center.



Vale mencionar que la NBA utilizó por primera vez la repetición instantánea de jugadas durante la temporada 2002/2003 (fue para revisar si los lanzamientos emitidos eran dentro del tiempo de posesión).



El torneo, desde 2014 cuenta con el Replay Center, un estudio montado en Secaucus, New Jersey. Posee 94 monitores HD y una red capaz de bajar 158 millones de documentos en apenas 30 minutos. Dichas imágenes se pueden reproducir de manera instantánea en los diferentes estadios de todas las franquicias.