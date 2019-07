"No queremos nunca más mentiras, corrupción, trampas y atajos" Miércoles, 10 de julio de 2019 El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguraron este miércoles el Viaducto San Martín.



En modo de campaña, el mandatario aprovechó el acto para destacar el trabajo conjunto entre los tres estados Nación, Provincia y Ciudad de Buenos. "Esto es causalidad, esto tiene que ver con haber hecho las bases, una curva de aprendizaje, una planificación en equipo y pensar a mediano y largo plazo", aseguró el jefe de estado.



Macri dijo que "la Argentina hace décadas que dejó de crecer como país porque se llenó de barreras y de trabas", al trazar un paralelismo con el ferrocarril durante la inauguración y enfatizó: "Una sociedad llena de trabas y barreras no puede progresar".



En este sentido, y a un mes y un día de las PASO, el mandatario: "Este cambio va a seguir porque no queremos nunca más mentiras, corrupción, trampas y atajos".





Concretamente, la obra –que demandó una inversión de más de $3 mil millones– eleva el ferrocarril homónimo y elimina 11 barreras -y abre el mismo número de cruces- a lo largo de una extensión de cinco kilómetros entre los barrios de Palermo y Paternal, pasando por Chacarita y Villa Crespo.



Las barreras que se eliminan son: Avenida Corrientes, Avenida Córdoba, Niceto Vega, Gorriti, Honduras y Cabrera. Todas estas ya fueron abiertas. En cuanto a Jorge Newbery, Garmendia, Loyola, Ramírez de Velasco y Girardot, están en proceso de ejecución.



Además, se abrirán 11 calles que se encontraban cerradas, de las cuales 8 ya están habilitadas: Aguirre, Vera, Villarroel, Caldas, Montenegro, Iturri, Leiva y Castillo. Restan otras 3: Concepción Arenal, Santos Dumont, y Costa Rica.





El pasado 2 de julio, Rodríguez Larreta, junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, encabezaron la primera instancia de la llamada "marcha blanca" del tren: la serie de pruebas previo a que las unidades efectivamente comiencen a transportar pasajeros.



Esta mañana, antes de la inauguración, Larreta dijo en Radio Mitre: "Es un orgullo inaugurar esta obra tan complicada, se planeó cunado Mauricio era jefe de gobierno. Es realmente una obra enorme para la ciudad que beneficiará a los vecinos. Y la verdad, no podemos tener más barreras en la Ciudad".



Según las estimaciones oficial, son 600 mil las personas que se verán beneficiadas, entre usuarios de ferrocarril San Martín, pasajeros de transporte público y automovilistas que circulan por la zona, que se ahorrarán hasta 15 minutos de viaje.



El pasado 10 de mayo, el Gobierno también inauguró el Viaducto Mitre ramal Tigre, que recorre en altura 3.9 kilómetros entre las avenidas Congreso y Dorrego. Eliminó 8 barreras y abrió 4 nuevas calles entre los barrios de Palermo, Belgrano y Núñez.