Choferes esperan el pago del aguinaldo para desactivar el paro Miércoles, 10 de julio de 2019 Desde la UTA local explicaron que van a aguardar hasta las últimas horas de hoy a que las empresas abonen el salario anual complementario. Si no lo hacen, mañana no habrá servicio por 24 horas. Además, para el viernes está prevista otra medida de fuerza, convocada por la central nacional.



A raíz de diversos conflictos salariales que se registran en el sector del transporte, la ciudad de Corrientes podría pasar dos días sin servicios de colectivos: desde la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) señalaron que esperarán hasta las últimas horas de hoy para que las empresas abonen el medio aguinaldo completo ya que en caso de no recibir el dinero, mañana llevarán a cabo un paro en toda la provincia por un plazo de 24 horas. Asimismo, a nivel nacional, la UTA señaló que si en los próximos días no se cumple con los aumentos acordados en las paritarias, el viernes llevarán a cabo una medida de fuerza total en el interior del país, a la cual Corrientes no estará ajena.

En tanto, desde la UTA local señalaron que si en los próximos días no se destraba el conflicto local con el pago del aguinaldo en una sola cuota, para la siguiente semana tienen planeada la posibilidad de realizar paros rotativos durante algunas horas pico.

Los choferes de colectivos de Corrientes se encuentran en conflicto con las empresas de transporte de la ciudad y tras las medidas de fuerza del mes pasado y las negociaciones llevadas adelante en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, actualmente los trabajadores esperan el pago del aguinaldo en una sola cuota para la jornada de hoy, ya que en caso de no ser así llevarán a cabo medidas de fuerza. “Estuvimos en conversaciones con los empresarios, quienes nos manifestaron que pueden pagar el aguinaldo en dos cuotas mensuales, el 10 de julio la primera y el 10 de agosto la segunda. Desde el gremio le manifestamos que eso no fue lo acordado y que en el caso de que el miércoles (por hoy) no abonen la totalidad del aguinaldo, el jueves realizaremos un paro total por 24 horas”, explicó el secretario general de la UTA Corrientes, Omar Correa.

“Vamos a esperar hasta las últimas horas del miércoles para que paguen todo el aguinaldo y si no lo hacen, avanzaremos con el paro por 24 horas que afectará a todos los servicios de transporte de Corrientes”, añadió.

Por lo tanto, al paro local de mañana se sumaría la medida de fuerza nacional del viernes que fue convocada por la UTA debido a la falta de acuerdo salarial en el marco de las paritarias que se llevan adelante con el sector empresarial. “En el caso de que no se desactive la medida local ni tampoco el paro nacional del viernes, Corrientes no contará con servicios de transporte durante 48 horas”, explicó el secretario general de la UTA Corrientes.

Por otra parte, el gremio local de la UTA también se encuentra definiendo medidas para la próxima semana en caso de que durante los siguientes días no perciban el medio aguinaldo acordado. “Si en los próximos días no hay soluciones, la próxima semana vamos a reunirnos en asamblea para determinar si llevamos a cabo paro por turnos de entre 3 y 4 horas durante los horarios de mayor demanda de colectivos. Se tratará de una decisión mayoritaria que se tomará en asamblea si no percibimos el aguinaldo”, aseguró Correa.