Zambrano habló tras el polémico Brasil-Argentina

Miércoles, 10 de julio de 2019

El ecuatoriano que dirigió en la semifinal que la Canarinha le ganó a la Albiceleste explicó qué pasó en las jugadas que involucraron a Dani Alves, Agüero, Arthur y Otamendi.





El ecuatoriano Roddy Zambrano, árbitro de la semifinal de la Copa América que Brasil le ganó por 2-0 a la Selección Argentina, explicó las controvertidas jugadas en las que no hubo revisión mediante el sistema de videoarbitraje (VAR), las cuales despertaron sospechas en el mundo albiceleste.



“En la primera jugada es claro que (Sergio) Agüero pisa. Es casi una falta temeraria al defensor (Dani Alves). ¿Por qué no ven la cámara de atrás del arco?”, expresó Zambrano en referencia a la acción en la que toda la Argentina pidió penal.



Respecto a la jugada que generó mayor polémica, en la que estuvieron involucrados Arthur y Nicolás Otamendi, Zambrano aseguró que no lo llamaron desde el VAR indicarle que la revise.



“No la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro“, afirmó el juez ecuatoriano en diálogo con Super K-800, radio de su país.



Y agregó: “Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado“.