El choque de un auto contra una columna dejó dos muertos

Miércoles, 10 de julio de 2019

Oscar Suárez (52) era un sonidista y animador de fiestas populares en la zona. También falleció un chico de 14. Otro de 17 se encuentra grave.





El accidente ocurrió ayer, poco antes de las 8, en la ruta nacional Nº 123, a la altura del kilómetro 35, en jurisdicción de la localidad de 9 de Julio, dijeron fuentes policiales.



Oscar Virgilio Suárez (52) manejaba un Renault Fluence, llevando como acompañante a Ezequiel Sandoval (14) y Marcelo Gómez (17).

Por causas que se tratan de determinar, Suárez perdió el control del volante y el vehículo salió de la ruta e impactó contra una columna de hormigón de la red de energía de alta tensión.

El conductor falleció en el lugar mientras que Sandoval dejó de existir en momentos en que era asistido en el hospital Muniagurria, de Goya. En tanto que Gómez sufrió múltiples fracturas y politraumatismos y su estado es reservado. También se halla en ese hospital.

Oscar Virgilio Suárez era un sonidista y animador oriundo de San Roque, a quien lo llamaban Chino Kaco.

Solía animar fiestas en 9 de Julio, Chavarría, Mantilla, San Roque y zonas aledañas.







Ayer viajaba a Chavarría, donde tenía previsto conducir el acto por el Día de la Independencia en la plaza de ese pueblo. Luego, al mediodía, debía asistir a un acontecimiento organizado por la familia Orrego, en esa localidad, para honrar la festividad de la Virgen de Itatí.



Maipú y Asunción

Un motociclista atropelló a un peatón, quien resultó con lesiones graves.

El accidente ocurrió anteayer poco antes de las 16 en el cruce de la avenida Maipú y Nuestra Señora de Asunción, dijeron fuentes policiales.

Un joven, de apellido Sánchez, al mando de una Zanella de 110 c. c., embistió a un hombre de apellido Ponce, que se disponía a cruzar la calle. El peatón se encuentra internado en el hospital Escuela. El sumario está a cargo de la comisaría 19ª.



Santa Lucía

Una mujer y su hijo resultaron con politraumatismos en un accidente.

El hecho ocurrió ayer, a las 9, en la esquina de Santa Fe y Moreno, de la localidad de Santa Lucía.

Un hombre, de apellido González Rivero, manejaba un VW Senda y, por causas que se tratan de determinar, chocó contra una Guerrero Plus de 125 c. c., que conducía una señora, de apellido Quiroz (42), quien llevaba como acompañante a su hijo de 10 años. Los dos resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital.

Otro accidente se registró el domingo. Un motociclista cayó con la moto y sufrió severos traumatismos. Ocurrió alrededor de las 23.45 en Islas Malvinas y Cabo Verdún. El conductor, cuyos datos no trascendieron, manejaba una Guerrero Trip de 110 c. c. cuando, en plena marcha, perdió el equilibrio y cayó golpeando la cabeza contra el suelo. Resultó con un traumatismo de cráneo grave. Se halla en el Hospital Zonal de Goya.



Bella Vista

Un joven resultó con severos traumatismos al impactar con su moto contra un árbol.

El accidente se registró el domingo, a las 6, por Buenos Aires entre Salta y La Rioja, de la localidad de Bella Vista, dijeron fuentes policiales.

Un muchacho, de apellido Lugones (21), circulaba en una Suzuki de 100 c. c. y, por causas que se tratan de determinar, terminó su recorrido chocando contra un árbol. Después de recibir los primeros auxilios en el hospital local, lo derivaron al hospital Escuela. Resultó con un grave traumatismo de cráneo. El sumario está a cargo de la comisaría 1ª.



Goya

Un automovilista impactó contra dos vehículos, dejando lesionados leves e importantes daños materiales. Ocurrió en la noche del domingo, en la ruta provincial Nº 27, en el acceso norte a la ciudad de Goya, dijeron fuentes policiales.

El conductor de un VW Gol, de apellido Monzón, después de colsionar a un Chevrolet Prisma, guiado por un hombre de apellido Torres, de Rosario, se estrelló contra una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre, de apellido Ríos Moreira. Intervino personal de la comisaría 3ª y de Tránsito de la Municipalidad.