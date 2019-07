Autopsia reveló escabrosos detalles del niño asesinado en Recreo

Martes, 09 de julio de 2019

El chico había desaparecido cuando iba al colegio y lo encontraron cerca de un cañaveral. Los resultados de la autopsia.



La muerte de Diego Román fue brutal y con saña. Así lo determinó el resultado preliminar de la autopsia: el cuerpo del chico de 12 años presentaba heridas compatibles con un intento de descuartizamiento. Además, le habían cortado los genitales.



Los resultados se conocieron en las últimas horas, casi al mismo tiempo que familiares y allegados de Román despedían sus restos en el cementerio municipal y mientras que todas las hipótesis todavía están abiertas y bajo investigación.



El chico de 12 años fue encontrado asesinado en un descampado a pocas cuadras de su casa: había desaparecido cuando iba camino a la escuela. La poca sangre que había en el lugar fue un indicio para los investigadores de que no fue esa la escena del crimen sino que lo trasladaron desde otro sitio.



No se descartaba que hubiera sido agredido con diferentes armas blancas e incluso se barajaba que el cuerpo pudo haber sido mordido por perros. De acuerdo a esos datos, no se pudo constatar la cantidad de lesiones. Una primera versión indicaba 30 puñaladas. Luego su padre dijo que fueron 15, según publicó Diario Uno.



Su hermana, en tanto, aseguró que a Román lo habían echado de la casa que compartía con su padre y su madrastra.



“Se fue también porque ella le pegaba y lo maltrataba. Armó una casita con dos cajones y una lona y pasó la noche ahí con una cobija y un pulovercito”, aseguró Juliana sobre lo ocurrido la noche del día que el nene no regresó a la vivienda del barrio Mocoví después ir a la escuela.



Este domingo hubo una marcha hacia el campo donde encontraron al chico y desde allí hacia la municipalidad, donde se manifestaron con la consigna "Justicia para Diego". Otro grupo reclamó respuestas en la comisaría 16°.