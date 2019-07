Valeria Archimó habló de su separación con Marín

Martes, 09 de julio de 2019

Luego de que el padre de su hija emitiera un escrito para contar la ruptura, la bailarina contó su versión en las redes sociales.





En las últimas horas se conoció la noticia de la separación de Valeria Archimó y Guillermo Marín, quienes dieron a conocer su ruptura con un comunicado, tras casi ocho años de relación y una hija juntos.



“Tengo la suerte de haber tenido una nena con una mujer excepcional, madraza y buena madera, lamento mucho lo que estoy viviendo pero a veces es mejor seguir siendo una familia desde otro lugar”, escribió Marín en el escrito que cerró con una frase muy particular: “Y por último, de mi parte no tengo otra relación y pongo las manos en el fuego que ella tampoco”.



Con la difusión de la información, Archimó recibió infinidad de llamados para conocer su voz en el triste final de esta larga historia de amor. Y tras mantener silencio, finalmente la bailarina decidió volcarse a las redes sociales para contar su versión.



"Con Guille nos estamos separando, es un momento triste, de común acuerdo y sin conflicto ni terceros en discordia. Queremos cuidar a nuestros hijos sobretodo a Ambarita por eso seguimos con nuestra familia desde otro lugar. Agradezco el interés del medio por saber cómo estoy", escribió en Twitter y agregó: "No es un momento donde quiero hablar y dar declaraciones. Espero me entiendan, más adelante si. Gracias".





Vale mencionar que Guillermo es el productor de la obra teatral en la que su ex se desempeña como bailarina, Nuevamente juntos, la revista protagonizada por Federico Bal y Carmen Barbieri, motivo por el cual es fundamental que sigan manteniendo un buen vínculo, más allá de, obviamente, el bienestar de su hija.





“Lamentablemente, la vida a veces te desgasta por situaciones de convivencia que se van acumulando, por lo cual hemos decidido terminar para continuar siendo amigos y mantener una mejor relación”, había indicado Marín en el comunicado.