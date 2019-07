De la Rúa tendrá un funeral de Estado en el Congreso nacional y habrá tres días de duelo

Martes, 09 de julio de 2019

La ceremonia se realizará en el Salón de Pasos perdidos de la Cámara de Diputados, adonde concurrirá Macri en las próximas horas





El ex presidente Fernando de la Rúa será velado desde media tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso nacional en un funeral de Estado, según confiaron a este medio fuentes oficiales.



El ex mandatario falleció en las últimas horas en una clínica en la que estaba internado desde enero pasado en grave estado. Ayer, su estado había empeorado a raíz de una descompensación cardíaca y renal.



Tras conocerse la noticia, fuentes oficiales confirmaron que los restos del ex presidente serán velados en un servicio con Granaderos desde las 3 de la tarde para la familia, y a las 16 para el público en general en el Parlamento, en el que se espera una importante presencia de dirigentes, legisladores, funcionarios y ex funcionarios. Además, se decretaron tres días de duelo nacional.



A las 7 u 8 de la tarde, los restos del ex mandatario serán trasladados a la casa velatoria para ser enterrados a las 10 de la mañana de este miércoles en el cementerio Memorial de la localidad bonaerense de Pilar.





Mientras se suceda el funeral, solo por un hecho casual, Hugo Moyano y sus militantes camioneros estarán protagonizando una olla popular en la Plaza del Congreso. De la Rúa y Moyano fueron enemigos acérrimos: el presidente radical empujó la flexibilización laboral y el sindicalista peronista lo acusó de pagar coimas con "la Banelco" para lograr la sanción de esa norma que nunca se aplicó.



Desde temprano, las principales figuras de la política argentina despidieron al ex mandatario desde las redes sociales.



Macri fue uno de los primeros en hacerlo. "Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", escribió en su cuenta de Twitter.



Se espera que el jefe de Estado despida a su antecesor en el Congreso hacia el final de la tarde, después de encabezar el desfile militar en el barrio porteño de Palermo, en el que se recordará al ex mandatario.



El último evento público en el que De la Rúa se había mostrado había sido en el Teatro Colón, en el espectáculo de cierre del G20 liderado por Macri, en compañía de los principales presidentes del mundo.



La ex presidenta Cristina Kirchner también dedicó un breve mensaje a De la Rúa en sus redes sociales: "Nuestras condolencias a familiares y amigos del ex presidente Fernando de la Rúa".