Atlanta United decidió dar a préstamo al Pity Martínez Martes, 09 de julio de 2019 El entrenador Frank De Boer no lo tiene entre sus prioridades y el equipo de la MLS tiene pensado buscarle un nuevo destino. ¿Podrá volver al fútbol argentino?



El paso de Gonzalo Martínez por el Atlanta United de Estados Unidos no es el mejor y el equipo de la MLS está decidido a desprenderse del exfutbolista de River. Frank De Boer, el entrenador del Atlanta United, no tiene al Pity entre sus prioridades y, por tal motivo, el mendocino podría cambiar de equipo.





Lógicamente, lo primero que pensarán los hinchas de River es si existe alguna posibilidad de volver a contar con él, aunque la chance parece muy complicada. Es que entre lo que pide Atlanta United por el préstamo y el salario de Martínez, el fútbol argentino no estaría en condiciones de contar con el Pity en lo inmediato.



"No quiero 10, ni 9, ni 8 hombres que trabajen muy duro, todos tienen que trabajar duro, especialmente en este tipo de juegos. Estos son juegos muy difíciles", afirmó De Boer luego de sacar al argentino del último partido ante New York Red Bulls.