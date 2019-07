Messi podría sufrir una dura sanción de Conmebol

Martes, 09 de julio de 2019

Las graves acusaciones proferidas por el capitán argentino podrían dejar a la Selección sin su figura y referente por un tiempo prolongado.





La Copa América llegó a su fin y en los medios y en las redes sociales se habla mucho más de las polémicas arbitrales con VAR incluido y las fuertes acusaciones de Lionel Messi que del título logrado por Brasil y el rumor que se instaló en las últimas horas preocupa a los dirigentes de AFA con Chiqui Tapia a la cabeza que no quieren perder a su figura, capitán y referente para las próximas competiciones.



Todavía es muy apresurado para hablar de tiempos pero el solo rumor que podrían darle dos años de suspensión a Messi prendió las alarmas en AFA, que ya una vez tuvieron que realizar arduas gestiones para reducir una sanción de cuatro partidos a uno en 2016 que le permitió al capitán argentino disputar los partidos clave de las Eliminatorias para llegar a Rusia 2018.



Messi ya había hecho fuertes declaraciones tras la derrota en semifinales ante Brasil pero luego de su injusta expulsión ante Chile en el partido por el tercer puesto ni siquiera salió a recibir la medalla y en zona mixta disparó munición gruesa al hablar de corrupción y dar a entender que le estaban pasando factura por sus palabras dichas días antes.



El artículo 7 del reglamento de Conmebol, en sus incisos incisos B, D y F, contempla las pautas por las que Messi podría ser sancionado: allí habla de comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la CONMEBOL, sus autoridades, oficiales, etc.





De prosperar una sanción tan severa, el crack rosarino se perdería la Copa América 2020 a disputarse en Argentina y Colombia y prácticamente todas las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Una frase de Chiqui Tapia después del partido con Chile acentúa la preocupación de los fanáticos: “No hablo más, porque por hablar te dan dos años”. Ojalá que el presidente de AFA no tenga razón.