Más de 300 chicos disfrutaron la jornada deportiva y recreativa

Martes, 09 de julio de 2019

Bajo la organización del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, se realizó este lunes un nuevo encuentro deportivo y recreativo para más de 300 chiquitos y jóvenes pertenecientes a las escuelitas de fútbol de esta Capital.





La cita tuvo lugar en la ex fundación Dolly, ubicada a metros del cementerio San Juan Bautista, oportunidad donde el titular de Deportes, Jorge Terrile, compartió la jornada con las familias presentes y entrenadores, destacando la apertura de este espacio como “Política de Estado” que el Gobernador Gustavo Valdés, habilitó para todos los correntinos.



Explicó que este predio, en plena etapa de recuperación y reacondicionamiento de su infraestructura, constituye una “fuerte inversión del Gobierno de la Provincia” destinada a los chicos, jóvenes y adultos que “son la Prioridad” en el modelo de gestión que encabeza el Gobernador Gustavo Valdés.



Al tomar la palabra y dirigirse a los padres, aseguró que las instalaciones de la ex Fundación Dolly, constituyen “un lugar abierto para los amantes del deporte, y para la práctica de actividades a cielo abierto, y en sus ambientes techados”.



“Se trata de un espacio que estaba en desuso y al cuál hay que recuperarlo paulatinamente como en la zona de la pileta, cancha techada de básquet, vestuarios, salones de usos múltiples y oficinas”, describió Terrile.



Desde la organización del evento, explicaron que esta actividad reunió a más de diez escuelitas de fútbol de la Capital, tanto en la rama masculina como en la femenina. Se organizaron torneos y hubo un pelotero para los más chiquitos.



En horas del mediodía, se sirvió un refrigerio para todos los presentes, tanto para los chicos, como para los adultos que acompañaron a sus hijos, transformándose la jornada en una verdadera fiesta de diversión, deportes y vida sana.



Ubicado en el barrio Virgen de los Dolores de esta Capital, a metros del Cementerio San Juan Bautista, el predio será destinado a la práctica deportiva en general, competencias y torneos, realización de cursos de capacitación, jornadas de perfeccionamiento deportivo, etc.