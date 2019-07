El pediatra del Garrahan contrató al abogado del “carnicero justiciero”

Lo dice Ricardo Izquierdo, quien logró en 2018 la absolución de Daniel “Billy” Oyarzún. “Russo debe estar libre y seguir trabajando. Es inocente de pedofilia, la única culpa es su ignorancia tecnológica”, dijo.





Un amigo de la familia del pediatra Ricardo Russo contrató al abogado Ricardo Izquierdo, quien acaba de tomar el caso para defender al médico del Hospital Garrahan, acusado de producir, comercializar y facilitar pornografía infantil. Russo se encuentra detenido desde hace más de un mes en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Este viernes la Justicia ratificó que seguirá tras las rejas.



Izquierdo es el tercer abogado que tiene Russo luego de que el primero renunciara "un minuto antes de la audiencia que lo dejó preso y prácticamente lo entregó", y de Miguel Talento, defensor oficial, "que recibió el caso de un día para el otro, sin tener conocimiento previo, aunque hizo un trabajo brillante", cuenta Izquierdo a Clarín. Izquierdo señaló que junto a la fiscalía, la defensa oficial, el juzgado y la cámara llevarán a cabo una presentación en el Colegio de Abogados para que sancionen al abogado renunciante. "Él adujo que el caso de Russo manchaba su estudio, pero el estudio le quedará manchado de por vida porque él le cobró U$ 15.000 y no hizo absolutamente nada", expresa con énfasis.



Conocido como un abogado de carácter, que defiende "lo que se puede defender", Izquierdo cobró notoriedad por defender al carnicero Daniel "Billy" Oyarzún, absuelto en 2018, luego de que doce vecinos que integraron el jurado popular, hallaron que no fue culpable de la muerte de Brian González, un joven de 16 años que había intentado robar su carnicería.



"La fiscal (Daniela) Dupuy está mediatizando la causa y aprovechando la difusión que cobró a nivel nacional para vender su libro sobre cibercrimen", chicanea Izquierdo, que siente que "la situación de Russo no es nada difícil; más bien es fácil. Hay que encontrar la punta del ovillo para desovillar lo que la fiscal ovilló muy bien, pero con una notoria ausencia de defensa de Russo. Hoy tenemos pruebas y elementos para determinar la inocencia de Russo".



Después de entrevistarse tres horas y media con el pediatra en Ezeiza, Izquierdo sacó una conclusión: "Él es inocente de pedofilia, y de producción, facilitación y comercialización de pornografía infantil; quizás es culpable de su ignorancia tecnológica y digital. Pero Russo hoy debería estar libre y trabajando en su consultorio del Garrahan, porque además no hay ni una sola persona que lo haya denunciado".



¿Ignorancia tecnológica? "Es que Russo estaba suscripto a Emule, un programa de computación en el que se bajan películas, música, videos... Russo, junto a su familia, bajaba masivamente películas de todos los géneros, y seguramente de pornografía, pero en ningún momento tuvo voluntad para vender; el borraba lo que no le interesaba y guardaba lo que creía de utilidad. Pero no produjo ni difundió nada; quizás sí lo hizo el programa Emule, pero no él. La computadora de Russo no se contactó con ninguna otra al menos voluntariamente".



¿Russo era un consumidor de pornografía? "Consumía programas de Emule que baja de todo, pornografía incluida -dijo Izquierdo- Hay jurisprudencia española con respecto a este tipo delito relacionado con Emule, pero no es algo novedoso, esto es viejo, pero que acá lo agarramos como todo lo que hacemos en la Argentina, donde nos creemos los más adelantados y somos los más ignorantes".





Izquierdo comenta que Russo está mal, triste y deprimido. "Está enloquecido, se come las paredes, está encerrado en una habitación solo y no habla con nadie. Lo tratan peor que a un terrorista condenado de Guantánamo -grafica-. Sólo lo visitan su mujer y su hijo, una hora cada uno por semana, rodeado de diez agentes penitenciarios. No puede tener un minuto a solas con su familia. Se le rompió un diente y nadie lo atendió. Tiene problemas reumáticos y lo ignoran, y me dijo Russo que cree que tiene un tumor en el esternón... Pero no le dan bola. No existe otro preso en esas condiciones".



"¿Por qué a Russo lo detuvieron en su lugar de trabajo?", se pregunta Izquierdo. "Si lo habían allanado en noviembre de 2018, sabían dónde vivía, dónde era su casa... Pero montaron un espectáculo con cámaras de televisión en el garage del Garrahan. Por favor...".



¿Qué hay de las fotos que le encontraron a Russo con pacientes desnudas? "Hay una foto, especialmente, y de la que se horroriza la fiscal, que son dos chiquitas gemelas de 70 centímetros de alto. Una es tratada por Russo porque padece una enfermedad llamada Simca, que presenta deformaciones óseas en la cadera y la rodilla. Russo, con el permiso de su madre, les pidió que se desnudaran para comparar el cuerpito de la nena enferma y de la otra sana. Y la madre, que estaba allí, fue quien les sacó la ropa. Y yo hablé personalmente con la madre", explica Izquierdo.



Martes 28 de mayo, garage del Hospital Garrahan. "¿Por qué lo detienen en su lugar de trabajo, sabiendo dónde vive Russo, a quien se lo había allanado en noviembre de 2018?", se pregunta el abogado Izquierdo.

Es la primera vez, desde la detención de Russo, hace cuarenta días, que hay una tenue luz al final del túnel para el médico. "La fiscal encontró un pescado bárbaro, que trabajaba en el Garrahan como pediatra, a quien rotula como pedófilo. Pero no hay ninguna pedofilia en Russo; la fiscal hizo todo esto para promocionarse. Lo dice todo el Poder Judicial, eh, no lo digo yo", advierte Izquierdo.



El magistrado no tiene ninguna duda de que si Russo en vez de tratarse de un reconocido pediatra del Garrahan "era un contador de una empresa, no pasaba nada, porque para a la fiscal no le hubiera interesado. 'El caso de Russo nos interesó puntualmente, me dijo la propia Dupuy. Yo también haría lo mismo si quisiera promocionar un libro que escribí. Esto se va a saber".



Izquierdo dice que si Russo sigue detenido, presentará pruebas el 30 de julio, en una nueva audiencia de prisión preventiva, "y estoy convencido de que Russo saldrá, porque él no representa ninguna peligro, ni se fugará ni entorpecerá las investigaciones. Él se fue dos veces a Europa por trabajo y siempre estuvo a derecho".



Al contrario de lo que piensa la fiscal Dupuy, que el juicio oral a Russo sería este año, el defensor piensa que "quizás, queda libre el 30 de julio y no hay juicio... Si llega a haber juicio este año será muy pobre y quedará demostrado que con nada armaron una causa". Pero no veo que nada complique a Russo, esto es una pena anticipada, socialmente está condenado".



¿Volvería Russo a trabajar como pediatra? "Russo necesita trabajar como cualquier persona. Si no es en el Garrahan, será en otro lugar, o en Europa, donde él es valorado por todo lo que ha hecho en su carrera. Estamos hablando del Jefe de Reumatología e Inmunología del Garrahan durante diez años".



Confirman la prisión preventiva para Russo

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este viernes, por mayoría, la prisión preventiva del pediatra Ricardo Russo hasta el 30 de julio próximo. Todo ello fue en el marco de la causa sobre "Delitos atinentes a la pornografía", informó Judicial



En su voto conjunto, los camaristas Elizabeth Marum y Marcelo Vázquez señalaron que "con el grado de provisoriedad propio de esta etapa del proceso, el imputado facilitó, distribuyó y tuvo las imágenes en cuestión con los fines de distribuir pornografía infantil en las fechas y a través de los medios consignados por la titular de la acción".



"Se encuentra debidamente acreditado con el grado de verosimilitud propio de esta etapa, el aspecto subjetivo de la conducta atribuida a Russo de facilitar, distribuir y tener con fines de distribución las imágenes de pornografía infantil que descargaba y compartía a través del programa eMule", indicaron.



"Sin perjuicio de lo expuesto por el aquí imputado respecto a que bajaba mucho material y que muchas veces no sabía lo que era, no resulta verosímil lo alegado, en razón de las características que poseen los hechos, pues existían tanto archivos que compartía como otros que no, los que se encontraban en distintas carpetas y dispositivos de su propiedad, por lo que no es posible considerar que se haya tratado de un error, dada la gran cantidad de material que fue hallado, precisaron los camaristas.



"Asimismo, la circunstancia de que el programa no requiere conocimientos especiales para su empleo, que según explicó el imputado, entendía cómo utilizarlo, y que tal como han coincidido los peritos presentes en la audiencia, ese programa estaba destinado a compartir archivos, nos permite afirmar provisoriamente que Russo conocía cómo se utilizaba el mismo y que a partir de haber dejado los archivos descargados en las carpetas ‘incoming’, los estaba compartiendo, es decir que conocía lo que descargaba y que distribuía y facilitaba pornografía infantil".



Por su parte, en su voto en minoría, Sergio Delgado solicitó "declarar la nulidad de lo obrado en la causa a partir de que el personal preventor recibiera ‘espontáneamente’ la clave del imputado que permitió develar el contenido de sus equipos electrónicos y, consiguientemente, ordenar la inmediata liberación del imputado".