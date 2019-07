Diferentes opciones para disfrutar de Corrientes en vacaciones de invierno

Sábado, 06 de julio de 2019

A pocos días del inicio del receso escolar de invierno en gran parte del país, las provincias se preparan para recibir un importante flujo de turistas a lo largo del mes de julio. Ante ello, Corrientes se presenta como una de las propuestas, con múltiples actividades para la consideración de los visitantes.









Corredores y microrregiones turísticas de nuestra provincia resultan de sumo interés a la hora de decidir un destino para pasar estos días de descanso. Cada uno con su impronta y particularidad, ofreciendo además de actividades, excelencia en la prestación de servicios y la cordialidad y amabilidad de su gente.







Corredores







En el Paraná Norte Ituzaingó, prepara para los días 13 y 14, el VIIº Encuentro de Vehículos Antiguos y Clásicos; mientras que el 20 y 21 de julio tendrá lugar el IVº Encuentro de Comidas Regionales “Tembi´u Heva” (expo gastronómica y degustación de comidas con entrada libre y gratuita).



Para vacaciones de invierno además se podrá realizar visitas guiadas a la represa hidroeléctrica Yacyretá, gratuitas todos los días y también se ofrece excursiones a la reserva Santa María. El Museo antropológico y Museo de Campo, esperan ser visitados, además de disfrutar del cine y el Centro Cultural, de jueves a domingo.



El portal norte Cambyretá (esteros del Iberá): las actividades que se pueden desarrollar son senderismo pedestre o vehicular y avistaje de aves, donde podrá apreciar la gran diversidad de animales, entre los que se destaca el yacaré, el carpincho, el ciervo de los pantanos, el guacamayo rojo y más de 400 especies de aves. Cuenta con un área de picnic, agua potable, quinchos con fogones, baños con duchas, con disposición de agua caliente.



Por su parte Itá Ibaté, centro pesquero de excelencia y cuna de los grandes del río, también se presenta como una válida opción para los que buscan escaparse del bullicio de las grandes urbes. Servicios completos de excursiones de pesca con alojamientos a la altura de los más exigentes, completa la oferta.



La Isla Apipé Grande se incorpora, junto a Villa Olivari en materia de turismo de naturaleza en la que la tranquilidad es gran protagonista. Actividades de campo, comidas típicas, artesanías regionales y el trato amable y cordial de su gente cierran esta propuesta.



En tanto, en el Paraná Sur la localidad de Bella Vista vivirá el martes 16 de julio su Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen, con actividades religiosas, expo de artesanos en plaza central, feria de platos típicos y regionales, cena show. El sábado 21 y domingo 22, primer desafío Enduro Toropi-Moto Cros, travesía y circuitos de hasta 12km.



El sábado 27 de julio, actividades en el Teatro Infantil, Casa de la Cultura. Mientras que los jueves y viernes de estas dos semanas de vacaciones habrá cine, y de 14:00 a 17:00 horas servicios de muro escalada y tirolesa municipal; y fines de semana, de 15:00 a 17:00 clases de zumba en la costanera para todas las edades. Habrá también servicios privados y complementarios todos los días: city bike, excursiones, visitas guiadas a sitios de interés y museos, city tour, museo histórico y paleontológico, paseo náutico, salidas y excursiones de pesca, tracking a la reserva paleontológica Toropi, centros nocturnos, bar, confitería, show musical y entretenimientos.



En Esquina, el turismo rural se presenta como actividad central sumada a la pesca deportiva, entre otras propuestas culturales y gastronomía local.



Goya y la microrregión del Río Santa Lucía se presenta como una opción valedera para quienes todavía no decidieron por un destino para los días del receso escolar de julio. En la segunda ciudad correntina la oferta cultural se centra en un circuito por sitios de interés, museo y jornadas de pesca deportiva, visita a la Isla Las Damas y la reserva Isoró.







Ecoturismo







El destino Iberá en esta temporada de invierno es una excelente opción para los amantes del ecoturismo. Concepción del Yaguareté Corá, situada a tan solo 184 km. de la Capital correntina, es un pueblo rodeado de esteros y con muchos años de existencia que lo llevó a ser uno de los Pueblos Auténticos de nuestro país, y eso se debe a su historia, cultura, tradición, religiosidad y la naturaleza en su estado más puro con los esteros del Iberá. Asimismo, en el portal San Nicolás (San Miguel) se presenta como otra de las alternativas de conocer uno de los humedales más importantes de Sudamérica, excursiones en kayak guiados con avistaje de fauna.



El corredor Ecoturismo y Aventura vincula a los municipios de Mercedes, Colonia Carlos Pellegrini, Paraje Galarza, Chavarría y San Roque. Es el corredor en la provincia con más demanda internacional por estar ubicado en la zona de reserva de los esteros del Iberá y contar con mayor cantidad servicios a adquirir en esa ubicación estratégica.







Corredor Jesuítico Guaraní







Cargada de historia, los pueblos de Santo Tomé, La Cruz, San Carlos y Yapeyú forman parte del corredor internacional de las misiones jesuíticas. En Yapeyú -cuna del General San Martín- el pasado glorioso siempre motivo de una visita especial, mientras que todo este circuito sobre la Ruta 14 y a la vera del río Uruguay tiene un encanto singular. Alvear y Gobernador Virasoro también se incorporan a las propuestas para las vacaciones de invierno, siendo el paso obligado hacia las Cataratas del Iguazú.







Sur correntino







Monte Caseros con el único complejo termal de la provincia aguarda por el arribo de cientos de visitantes, lo propio ocurre en Curuzú Cuatiá –tierras de grandes compositores chamameceros y cascos de estancias que ofrecen servicios a los turistas, incorporando gastronomía con sabores correntinos.



Por su parte, Paso de los Libres con su portada de ingreso a Corrientes será uno de los puntos con más movimiento turístico. Desde el municipio se han preparado actividades durante el receso invernal.







Capital y alrededores







Realizar un circuito turístico por la ciudad Capital y alrededores puede resultar interesante en vacaciones de julio. Recorrer sus museos, adquirir artesanías, degustar un chipá mbocá, escuchar chamamé, es parte de la oferta correntina, además de alojarse en confortables establecimientos hoteleros.



También, la majestuosidad del río Paraná y la posibilidad de disfrutarlo a pleno es una experiencia única. Paseos en lancha o en catamarán, recorrer sus costas y caminar por la arena, son momentos ideales para compartirlos en familia.



El principal punto de ingreso a la provincia se presenta como una opción valedera para conocer estas propuestas naturales y culturales, que se complementan con sitios de entretenimiento y esparcimiento, del 12 al 21 de julio la 10º Feria del Libro.



Muy cerca de la ciudad se encuentra Santa Ana de los Guácaras, que aún conserva su fisonomía de pueblo con sus calles de arena y casas con galerías. Se destaca el trencito “El Económico”, ubicado al ingreso a la localidad, la iglesia de Santa Ana de los Guácaras, la Casa de la Cultura



donde se exponen y comercializan artesanías y se ofrecen visitas guiadas. También, el Ingenio Primer Correntino constituye en la actualidad un exponente en pie de lo que fuera la antigua industria del azúcar dentro de la provincia.



Durante la segunda semana del receso invernal, del 23 al 26 de julio tendrá lugar las Fiestas Patronales en honor a Santa Ana. Habrá fogones culturales con la actuación de grupos musicales, desfile de carretas y jinetes; mientras que el día 26 celebración con misa y procesión en inmediaciones a plaza General San Martín.







119º Peregrinación







Se cumple un nuevo aniversario de una de las manifestaciones de fe más importantes del país. El sábado 13 de julio, miles de peregrinos acompañarán la imagen de San Luisito hasta la basílica de Nuestra Señora de Itatí.



En tanto, el domingo 14, a partir de las 16 horas tendrá lugar en la localidad de Itatí la recepción de ésta peregrinación de San Luis del Palmar. La programación oficial prevé, además, para el lunes 15 de julio por la tarde, recepción de peregrinos de Itá Ibaté y Berón de Astrada, y los ciclistas de Monte Caseros. A partir de las 19 misa solemne, a las 21 festival de la Fe del Peregrino para aguardar la medianoche y recibir a la Virgen de Itatí.



El martes 16 de julio, aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí, desde las 0.00 horas será el momento del saludo a la patrona de Corrientes, palabra y bendición de Monseñor Andrés Stanovnik Arzobispo de Corrientes, seguido de un show de fuegos artificiales. Durante toda la jornada y en diferentes horarios habrá misas, a las 10.30 la procesión náutica; encuentro de la imagen de la Virgen de Itatí con la Virgen de Caacupé y posterior procesión con los santos patronos. La misa central se realizará a las 12.30 horas con la presencia de autoridades eclesiásticas y funcionarios.







El Paso y La Perla del Paraná







La villa turística correntina siempre es considerada por miles de visitantes especialmente de las regiones Litoral y Norte, que buscan el contacto con el río y disfrutar de extensas jornadas de pesca. Este año no será la excepción, por lo que se aguarda el arribo de los amantes del deporte del silencio junto a su núcleo familiar.



Paso de la Patria dispone de una amplia gama en materia de alojamientos turísticos, la mayoría con servicios de excursiones de pesca y gastronomía local. Paseos en lanchas, cabalgatas guiadas y una recorridas por sus tranquilas y extensas playas, pueden resultar tentadoras para estos días de julio.



Por su parte, Empedrado con sus sinuosas barrancas conforman un verdadero balcón natural al río. Durante las vacaciones de invierno se tiene prevista la realización de las siguientes actividades: Expo Ferias en inmediaciones al camping municipal, jardinería, moda, manualidades, gastronomía, juegos infantiles. Circuito histórico – cultural y natural.



Entre las propuestas también, paseos a caballo y carretas, feria de artesanos y emprendedores Ñande Japo en Plaza 25 de Mayo, actividades recreativas y lúdicas, concursos de barriletes en cancha San Martín, circuitos guiados en bicicleta desde la plaza 25 de Mayo. Senderismo en las barrancas, caminatas, concurso de pesca infantil en playa Paraná, clases de zumba y aerobic en el anfiteatro municipal, ciclos de cine en el Teatro Dora, exposición de Arte & Pintura en Teatro Dora. Jornadas de Pintura, bordado y otras manualidades a cargo del taller de arte de María Victoria Vallejos. Clases abiertas de la escuela de carnaval, baile y percusión.







Corredor del Paraná







El Gran Corrientes lo integran además los municipios de Ramada Paso, San Cosme, Riachuelo y El Sombrero (Fiesta del Mbaipy). Cada uno con su encanto especial y particular, durante este periodo vacacional serán motivo de visita para conocer sus costumbres y tradiciones.



Fortalecidos con sus sabores típicos, se presentan como una “deliciosa” propuesta, ideales para escapadas desde las ciudades de Corrientes y Resistencia.











Fin de semana largo - 9 de julio







Con motivo del feriado nacional del próximo martes 9 de julio -Día de la Independencia- sumado al día no laborable del lunes 8, la provincia se prepara para recibir a turistas y visitantes con una interesante diversidad de propuestas turísticas, entre ellas se destacan: el ecoturismo en sus diferentes accesos al Parque Ecológico Iberá; el turismo religioso iniciando con la 119º Peregrinación a Itatí; pesca deportiva comenzando la temporada en Ituzaingó con la edición 23º del Concurso Integración Pesca del Surubí con Devolución del 5 al 8 de julio y el Rally del Surubí del 5 al 7 de julio en la ciudad de Goya.



Desde el observatorio turístico del Ministerio de Turismo de la provincia se informó que los destinos con mayores reservas por el momento son los siguientes, Concepción del Yaguareté Corá con 85%, Itatí con 84%, Goya con el 79%, Mercedes con 73% e Ituzaingó con 69%. En total por corredores, el Solar de las Huellas 76%, Paraná Norte 64%, Paraná Sur 61%, Gran Corrientes 52% y Jesuítico Guaraní 46%; mientras que por microrregiones presentan Iberá 65% y del Sur Correntino 19%. En tanto que el promedio de pernocte es de tres noches.