Cae una “viuda negra” que mató a la madre de una de sus víctimas con un ansiolítico

Sábado, 06 de julio de 2019

Engañó al hombre a través de una red social. Ya en su casa, inmovilizó a los dos y los dopó. La mujer fallecida tenía 90 años.





La "viuda negra" engañó al hombre a través de una red social de citas. Llegó a su casa y puso en marcha su plan: ató a la víctima, Héctor Oscar Lebón, de 59 años, y a su madre, Aurora Catalina Pessolani, de 90, a una silla, ayudada por su pareja. Luego les suministró una fuerte dosis de un poderoso ansiolítico. La anciana, que sufría problemas de salud, terminó muriendo.



Todo ocurrió el lunes a la tarde en una casa de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, en el barrio Roca. La sospechosa fue detenida en un hotel el miércoles a la noche junto con su pareja, cuando estaban por huir hacia Córdoba, adonde viven.



"Ambos tienen antecedentes por robo", dijeron las fuentes policiales, que no descartan que otros hombres hayan caído en el poder seductor que ejercía la mujer para concertar citas y después dormirlos y robarles.





En una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio Público Fiscal, se brindaron detalles acerca de la detención de la pareja, acusada de cometer dos robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra” en la ciudad sureña.



El fiscal Juan Carlos Caperochipi explicó que se logró la detención de Susana Valeria Bustamente (38) y Juan Adrián Palacios (32), como los autores de los dos hechos denunciados en los que actuó una “viuda negra”, quien contactó a sus víctimas a través de una red social.



“Se averigua el caso de homicidio con dolo eventual, y el otro caso sólo robo. Esta anciana quedó encerrada en una habitación durante varias horas con problemas de salud sin que nadie pudiera asistirla porque el hijo estaba maniatado y amordazado”, dijo en relación a la muerte de Pessolani.





El ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, adelantó que la anciana falleció debido a una sobredosis de Clonazepam, un poderoso ansiolítico que fue suministrada por la misma "viuda negra" y su pareja.



Caperochipi confirmó que la pareja detenida tenía planeado escapar hacia Córdoba. “Es gente que viene de paso y en su camino comete estos hechos, no extrañaría que aparezcan otros afectados, pero sabíamos que ya se iban de la zona esta mañana (por el jueves) y por eso debimos apurarnos”, dijo.



Por último, destacó el resultado del allanamiento al Hotel del Valle, donde se produjeron las detenciones. "Es importante porque esclarecemos un hecho, pero también evitamos que se produzcan hechos similares", aseguró.



Por su parte, la fiscal Andrea Rubio informó que la audiencia de control de detención se llevará a cabo este viernes a las 8.



Además, señaló que la calificación "para los pedidos de allanamiento y para la detención es homicidio con dolo eventual en ocasión de robo para uno de los hechos y en concurso real para el otro", en el que resultó víctima un hombre en la zona de Kilómetro 3, ocurrido luego del caso fatal en el barrio Roca.



Rubio aseguró que el relato que hizo la "viuda negra" a las dos víctimas fue muy similar y "estaba ideado, no fue al azar".