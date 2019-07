La 9ª Feria Provincial del Libro se desarrollará en un predio de más de 3 hectáreas Sábado, 06 de julio de 2019 Avanzan los preparativos para la 9ª Feria Provincial del Libro, a desarrollarse del 12 al 21 de julio, en gran parte del Ex Regimiento 9. El equipo del Instituto de Cultura de Corrientes está abocado al acondicionamiento del predio, que será tres veces más grande respecto a las anteriores ediciones.



En esta oportunidad, el propósito de este evento organizado por el Gobierno de la Provincia -a través del Instituto de Cultura y con el apoyo del CFI- será dar un lugar primordial a la producción editorial y, de la misma manera, combinar las propuestas en torno al libro y la lectura, con otras alternativas culturales.



Con ese objetivo, se está poniendo a punto más de la mitad del predio del Ex Regimiento 9, que cuenta con una superficie que supera las 7 hectáreas. “Estamos trabajando para que el lugar esté listo para la jornada inaugural del 12 de julio. Tenemos muchas expectativas porque vamos a contar con mucho más espacio para cada una de las expresiones culturales que formarán parte de la Feria”, destacó el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero.



Explicó que se están alistando cuatro galpones, donde estará presente la oferta editorial y tendrán lugar distintas actividades. Dos de ellos, con una extensión de 12 metros por 50 de largo (700 metros cuadrados) y los otros dos con ocho metros por 36 de largo (300 metros cuadrados cada uno). Y se sumarán además cuatro salas y dos carpas, totalizando más de 2.500 metros cuadrados cubiertos.



Al aire libre también habrá muchas otras opciones para el disfrute del público correntino y de la región. Ilustradores, escultores, muralistas, artesanos, gastronómicos tendrán la oportunidad de mostrar lo que hacen, y se montará un escenario, donde cada cierre de jornada será con espectáculos. “Vamos a tener en espacio descubierto que en extensión prácticamente representa tres canchas de fútbol”, graficó una de las arquitectas que participa del armado.



SUMAN DÍAS DE ATENCIÓN



Comenzó la atención en el Consultorio



para la Diversidad en el hospital Llano



El trabajo es coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia, en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), además de la colaboración del INADI y organizaciones referentes del colectivo LGBTIQ. En el primer día, en el nosocomio se atendió a 13 personas que comenzaron o continuaron el tratamiento de hormonización, en presencia de capacitadores de la Secretaría de Salud de la Nación.



Comenzó a funcionar el Consultorio para la Diversidad, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia a cargo del doctor Ricardo Cardozo, en el Hospital Ángela I. de Llano. Antes de la atención a 13 personas del colectivo LGBTIQ, la endocrinóloga del hospital Fernández de la provincia de Buenos Aires y capacitadora de la Secretaría de Salud de la Nación, Cecilia Calván, capacitó a más de 40 personas junto a Diego García, quien también pertenece a esa Secretaría nacional.



En el marco de la apertura de la capacitación que se realizó en el salón auditorio del hospital Llano, la directora de ese centro de salud, Silvia Bonassies, remarcó: “Desde este hospital estamos comprometidos con el proyecto” y puso a todo el equipo a disposición de esta tarea que busca mayor inclusión en la atención sanitaria.



Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Diana Cabral, agradeció el compromiso asumido desde Salud Pública y también desde el hospital. A la vez, remarcó que es un trabajo interdisciplinario donde también participan el Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el colectivo LGBTIQ.



Por su parte, Cecilia Calván, indicó: “El objetivo es dejar en las provincias equipos de salud que puedan trabajar en este sentido”. “Se va a asistir sobre cómo se van a juntar y abordar de manera multidisciplinaria, ya hemos dejado equipos en varias provincias y no siempre se cuenta con endocrinólogos, acá contamos con dos”.



Explicó que en la oportunidad se capacitó a “los equipos que van a trabajar en los consultorios tanto en el hospital Llano como en la facultad de Medicina de la UNNE”.



Calván es una reconocida endocrinóloga del hospital Fernández, quien junto a Diego García explicó cómo es el proceso de atención, en el marco de la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743).



En tanto, la coordinadora del Área de Salud en la Diversidad Sexual del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Iliana Tognola, remarcó: “Desde el Gobierno provincial trabajamos con mucha fuerza en garantizar el acceso a los derechos de toda la población, instados por el gobernador Gustavo Valdés en generar más y mejor inclusión”. En este sentido, destacó que hay diferentes especialistas dentro del equipo como “oftalmólogos, nutricionistas, otorrinolaringólogos, además de endocrinólogos”.



“Podrán acercarse a los consultorios N° 2 y 4 del hospital Llano, la atención será por demanda espontánea, se hará una evaluación general y si desea atenderse con otra especialidad, se programará un turno.



“La hormonización es un punto clave de la capacitación y la atención en consultorio será dos veces a la semana: en el Llano (lunes y jueves de 14 a 17) y el segundo jueves de cada mes, en la facultad de Medicina (de 17 a 20), sólo este mes se atenderá el tercer jueves (11 de julio)”, explicó Tognola y agregó que “se sumaron más días para dar celeridad a la atención y estamos evaluando sumar otro día también en Medicina”.