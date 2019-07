Acusado de violación infantil sigue prófugo y demora el juicio oral

Viernes, 05 de julio de 2019

Darío Emanuel Aguirre es buscado para que se presente ante el Tribunal Oral Penal.







Ayer se ce­le­bró una au­dien­cia de un jui­cio por un ca­so de vio­la­ción in­fan­til que ha­bría ocu­rri­do en 2014, por el cual es­tá acu­sa­do Da­río Ema­nuel Agui­rre, quien ac­tual­men­te se en­cuen­tra pró­fu­go, ya que no asis­tió a las úl­ti­mas au­dien­cias del pro­ce­so en su con­tra, lo que re­tra­sa to­do el de­ba­te oral, ya que no se pue­de dic­tar sen­ten­cia sin su pre­sen­cia.

De­be re­cor­dar­se que Agui­rre es­tá acu­sa­do de abu­sar se­xual­men­te de la hi­ja de su pa­re­ja, cuan­do con­vi­vía con es­ta mu­jer.

En ese sen­ti­do, se lo acu­sa de “su­pues­to abu­so se­xual gra­ve­men­te ul­tra­jan­te por la si­tua­ción de con­vi­ven­cia pre­e­xis­ten­te con la víc­ti­ma”.





Ayer, en la nue­va au­dien­cia, se in­cor­po­ra­ron al­gu­nas pe­ri­cias po­li­cia­les y se en­vió un in­for­me a la ofi­ci­na de An­te­Per (An­te­ce­den­tes Per­so­na­les) y al Re­gis­tro Na­cio­nal de Rein­ci­den­cia, pa­ra que se aler­te que el hom­bre es­tá en ca­li­dad de bus­ca­do.

La de­fen­sa, en tan­to, se com­pro­me­tió a in­ten­tar co­mu­ni­car­se con su clien­te pa­ra que se pre­sen­te an­te los jue­ces.

Es así que se de­fi­nió que ha­ya una pró­rro­ga has­ta el 2 de agos­to, fe­cha en la que se lle­va­rá otra au­dien­cia, a las 10, pa­ra sa­ber si el su­je­to lo­gra ser de­te­ni­do o se pre­sen­ta por me­dios pro­pios.

An­te ello, el abo­ga­do que­re­llan­te Gus­ta­vo Briend, in­di­có a épo­ca que la sen­ten­cia no pue­de ser dic­ta­da sin la pre­sen­cia del acu­sa­do, ya que en el pa­ís no se per­mi­te re­a­li­zar los jui­cios “en au­sen­cia”, co­mo se lla­ma a aque­llos de­ba­tes que con­ti­nú­an sin im­por­tar la pre­sen­cia del im­pu­ta­do.

Jus­ta­men­te, la po­si­bi­li­dad de im­ple­men­tar los jui­cios en au­sen­cia es un de­ba­te vi­gen­te en sec­to­res po­lí­ti­cos, que es im­pul­sa­do por ca­sos em­ble­má­ti­cos co­mo el del aten­ta­do a la AMIA.

Sin em­bar­go, le­gis­la­ti­va­men­te no hu­bo avan­ces con­cre­tos de las dis­tin­tas ini­cia­ti­vas.

Así es que se de­be aguar­dar has­ta que Agui­rre sea de­te­ni­do pa­ra que el de­ba­te con­clu­ya.

En ese sen­ti­do, el que­re­llan­te in­di­có que has­ta exis­ti­ría la po­si­bi­li­dad de que el ca­so sea en­via­do a fo­ja ce­ro, si el Tri­bu­nal así lo de­ci­de.



De­ses­pe­ra­ción

Por su la­do, la pro­ge­ni­to­ra de la víc­ti­ma só­lo es­pe­ra jus­ti­cia por el da­ño que, se­gún ella, le oca­sio­nó a su hi­ja, quien en ese en­ton­ces te­nía tres años y me­dio.

Ex­pli­có a es­te me­dio que el hom­bre en ese tiem­po era cho­fer de la am­bu­lan­cia del 107 y que te­nía ac­ce­so a me­di­ca­men­tos, por lo que se pre­su­me que “dor­mí­a” a la ma­dre du­ran­te los ata­ques a su pe­que­ña.

En un cruel re­la­to, la mu­jer di­jo que só­lo re­cuer­da “la ma­no de su pe­que­ña pi­dién­do­le ayu­da, pe­ro ella es­ta­ba sin fuer­zas y sin po­der de­fen­der­la”.

La ni­ña se ani­mó a na­rrar su cal­va­rio años des­pués, cuan­do Éri­ka y su pa­re­ja se se­pa­ra­ron -­después de va­rios he­chos de vio­len­cia doméstica-­, ya que el acu­sa­do ame­na­za­ba a la pe­que­ña con “pren­der­le fue­go”.

Ex­tra­o­fi­cial­men­te, se su­po que Agui­rre ha­bría si­do sin­di­ca­do co­mo su­pues­to au­tor de otro he­cho de abu­so se­xual en la lo­ca­li­dad de Em­pe­dra­do, tam­bién con­tra una pe­que­ña. “Ha­bría so­me­ti­do se­xual­men­te a su cu­ña­da de 11 años”, se in­di­có.