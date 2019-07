Primeros días de julio registraron cuatro muertos en siniestros viales

Viernes, 05 de julio de 2019

En lo que va del año, 70 personas perdieron la vida a consecuencia de accidentes ocurridos en distintas partes de la provincia.





Ayer se in­for­mó que tres per­so­nas, víc­ti­mas de ac­ci­den­tes de trán­si­to, per­die­ron la vi­da a con­se­cuen­cia de dis­tin­tos he­chos acon­te­ci­dos en la pro­vin­cia, con lo cual se ele­vó a 70 la can­ti­dad de muer­tes via­les ocu­rri­das en la pro­vin­cia en lo que va del año.

Va­le re­cor­dar, que en la edi­ción del jue­ves se hi­zo men­ción al ac­ci­den­te en el que fa­lle­ció un agen­te po­li­cial, a con­se­cuen­cia de un he­cho ocu­rri­do en el ba­rrio Doc­tor Mon­ta­ña, de la ciu­dad de Co­rrien­tes. Du­ran­te el miér­co­les, al­re­de­dor de las 6:30, se­gún se pre­su­me, Gui­ller­mo Ja­vier Va­len­zue­la con­du­cía su mo­to por ave­ni­da Agui­rre al 5900, cuan­do cho­có a un pe­rro, ca­yó del ve­hí­cu­lo y per­dió la vi­da a cau­sa de gra­ves trau­ma­tis­mos.

No obs­tan­te, no fue el úni­co muer­to vial du­ran­te esa jor­na­da, ya que pos­te­rior­men­te se in­for­mó que tam­bién pe­re­cie­ron dos per­so­nas más por he­chos si­mi­la­res.





Vi­ra­so­ro

En aque­lla lo­ca­li­dad, se re­gis­tró la muer­te de otro mo­to­ci­clis­ta cer­ca de las 23 del miér­co­les.

El in­for­me po­li­cial de­ta­lló que acon­te­ció cer­ca en la es­qui­na de las ave­ni­das San Mar­tín (que es con­ti­nua­ción de la Ru­ta Na­cio­nal 14) y la 25 de Ma­yo, don­de im­pac­ta­ron una mo­to­ci­cle­ta y una ca­mio­ne­ta.

Si bien en el in­for­me no se de­ta­lló có­mo ocu­rrió el ac­ci­den­te, la pren­sa lo­cal sos­tu­vo que, apa­ren­te­men­te, el mo­to­ci­clis­ta cir­cu­la­ba con sen­ti­do Oeste-­Este por San Mar­tín y, al cru­zar la ave­ni­da, fue em­bes­ti­do por el otro ve­hí­cu­lo que iba por la ru­ta, con di­rec­ción Sur a Nor­te.

Se­gún se pu­do ver en las imá­ge­nes (gen­ti­le­za 24 Di­gi­tal Vi­ra­so­ro), la mo­to fue arras­tra­da al­gu­nos me­tros y que­dó a un cos­ta­do de la ca­mio­ne­ta, que a su vez im­pac­tó con­tra el pos­te de un se­má­fo­ro.

Una de las hi­pó­te­sis es que al­gu­no de los con­duc­to­res no res­pe­tó las se­ña­les de trán­si­to que se ubi­can en el cru­ce.

Los de­ta­lles brin­da­dos apun­ta­ron que la ca­mio­ne­ta es una Volks­wa­gen Ama­rok, con­du­ci­da por un hom­bre de ape­lli­do Yat­chen­sen de 60 años.

En tan­to, la mo­to­ci­cle­ta es una Za­ne­lla de 150 cen­tí­me­tros cú­bi­cos, que era guia­da por mu­cha­cho de 28 años de ape­lli­do Se­ve­ro.

Tras el si­nies­tro vial, Bom­be­ros Vo­lun­ta­rios, po­li­cí­as y un equi­po sa­ni­ta­rio se pre­sen­ta­ron en el si­tio, pe­ro na­da pu­die­ron ha­cer por la víc­ti­ma, que mu­rió de ma­ne­ra ins­tan­tá­ne­a.





Agó­ni­co fi­nal

El úl­ti­mo muer­to de aque­lla jor­na­da se re­gis­tró an­tes de las 23:30, en la ciu­dad de Co­rrien­tes, cuan­do fa­lle­ció una per­so­na que se en­con­tra­ba in­ter­na­da en el Hos­pi­tal Es­cue­la, tras su­frir un ac­ci­den­te en Go­ya.

La víc­ti­ma fa­tal te­nía 25 años y era de ape­lli­do Fer­nán­dez; se en­con­tra­ba hos­pi­ta­li­za­da des­de el 26 de ju­nio y pe­re­ció tras su­frir una ago­nía que du­ró po­co más de una se­ma­na.

El ac­ci­den­te ocu­rrió al­re­de­dor de las 23 en el pa­ra­je Ri­ga, per­te­ne­cien­te a la quin­ta sec­ción del de­par­ta­men­to pro­vin­cial.

Lo que se in­di­có es que el jo­ven iba a bor­do de una mo­to­ci­cle­ta Ke­ller Qua­zar de 260 cen­tí­me­tros cú­bi­cos, con la que ha­bría em­bes­ti­do a un equi­no que se en­con­tra­ba suel­to.

Lue­go de ser en­con­tra­do por las au­to­ri­da­des, el mu­cha­cho fue al hos­pi­tal go­ya­no “Ca­mi­lo Mu­nia­gu­rria”, pe­ro co­mo las le­sio­nes eran su­ma­men­te gra­ves, se lo tras­la­dó al Es­cue­la, es­pe­cia­li­za­do en víc­ti­mas via­les, pe­ro es­to fue en va­no, ya que pe­re­ció de to­das for­mas.



Ca­pi­tal

Ayer ocu­rrió la muer­te de otro mo­to­ci­clis­ta, quien per­dió la vi­da a con­se­cuen­cia de un si­nies­tro ocu­rri­do cer­ca del cru­ce de Mai­pú y Ru­ta Na­cio­nal 12.

Al­re­de­dor de las 00:30, el dam­ni­fi­ca­do fue en­con­tra­do ya mal­he­ri­do, por lo que se pre­su­me que pu­do ha­ber im­pac­ta­do con­tra una se­ñal de trán­si­to, por mo­ti­vos que aún son in­ves­ti­ga­dos.

Se in­di­có que el jo­ven, quien era de ape­lli­do Aya­la, es­ta­ba a bor­do de una Gue­rre­ro de 110 ci­lin­dra­das.

Una vez que fue asis­ti­do por una am­bu­lan­cia, se dis­pu­so su tras­la­do ur­gen­te ha­cia el Hos­pi­tal Es­cue­la. No obs­tan­te, a eso de las 2, de­jó de exis­tir.