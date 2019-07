Amenazaron con un arma para robar a una estudiante

Viernes, 05 de julio de 2019

La madre de una adolescente de 17 años realizó una denuncia pública sobre el intento de robo por parte de motochorros en el barrio Alta Gracia. "Le apuntaron con una arma. Está en estado de shock", relató.







Una joven de 17 años fue abordada ayer por la tarde por al menos dos delincuentes a bordo de una motocicleta en inmediaciones de las calles 202 y Los Guaraníes, en el barrio Alta Gracia. La jovencita salía del colegio secundario Manuel Vicente Figuerero



“Ella estaba a media cuadra de mi casa y dos chicos le siguieron en moto. Ella venía con su mochila del Colegio. Le apuntan con un arma, le arrinconan contra un murito de una casa y le piden la mochila. Un arma chica era”, sostuvo Graciela Ojeda, madre de la adolescente. A la vez que indicó que ya efectuaron la denuncia policial.



El episodio continúa cuando la menor empieza a gritar “ella grita y grita y ahí salen todos los vecinos. Eran las siete de la tarde”, detalló. Graciela se mostró preocupada “mi hija ahora está en estado de shock, con mucho miedo. Ella no traía celular ni nada a la vista”.



Por fortuna, los delincuentes no pudieron llevarse nada ya que los pedidos de auxilio de la adolescente los espantaron. “Gracias a Dios los vecinos salieron rápido a mirar. Hubo un vecino que inclusive los siguió media cuadra en moto y no los encontró”, relató