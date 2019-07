Murieron de frío cinco personas en situación de calle Viernes, 05 de julio de 2019 “Cada muerte es tremenda, nosotros esperábamos algún numero así pero no a esta altura del año, es más pronto de lo que esperábamos”, expresó el titular de la Red Solidaria.



Ya son cinco los muertos por hipotermia en Argentina debido a las bajas temperaturas que azotan el territorio durante la primera ola polar de este invierno. Así lo confirmó el titular de la Red Solidaria, quien suplicó a las personas que llamen a las líneas de asistencia si ven a alguien en situación de calle. “Estamos en plena batalla, es una emergencia, hubo cinco muertes por hipotermia: una en Jujuy, otra en Santa Fe (Venado Tuerto), dos en la provincia de Buenos Aires (San Nicolás y Mar del Plata) y otra en Capital Federal”, afirmó Carr en Radio Con Vos.



El titular de la Red Solidaria pidió que si alguien ve gente durmiendo en la calle, llame a los números correspondientes. A la muerte de Sergio Zacarías, de 52 años, que apareció sin vida el lunes en Balvanera, se sumó un fallecimiento otro en Mar del Plata, en San Nicolás y San Salvador del Jujuy y el restante en Santa Fe. "Estamos en plena batalla, es una emergencia", dijo el titular Juan Carr.

Los dos casos fatales de Jujuy se registraron las últimas semanas. El primer afectado fue Miguel Salvador Luna, de 59, que fue hallado muerto en el patio delantero del Hospital San Felipe de San Nicolás, donde intentaba pasar la noche.



El restante fue un hombre de 39 años que se metió a dormir en una camioneta en un intento de refugiarse del frío. Sin embargo, el dueño del vehículo estacionado en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, encontró el cadáver dentro del rodado al día siguiente. Se desconoce la identidad de las víctimas de Mar del Plata y Santa Fe.



"Cada muerte es tremenda, nosotros esperábamos algún numero así pero no a esta altura del año, es demasiado pronto", agregó Carr. Luego, hizo un llamado a la solidaridad y pidió a las personas que, en caso de ver a alguien durmiendo en la calle, llamen a los números correspondientes.



Detalló que los paradores nocturnos son una muy buena respuesta porque antes no se tenía en cuenta a los que estaban viviendo en la calle y recordó los números de asistencia: 108 en Capital Federal, 911 en la Provincia de Buenos Aires y 103 y 108 en Córdoba Capital. Según los últimos datos del censo del gobierno de la Ciudad realizó en abril, serían 1.146 las personas que pernoctan a la intemperie y es el tercer año que esa cifra aumenta.