El sismo de Los Angeles sorprendió a River jugando un amistoso Viernes, 05 de julio de 2019 Mientras los suplentes goleaban al Ventura Fusion, Los Angeles sufrió un temblor. Algunos lo sintieron, otros no. Sí escucharon que la tribuna tubular hizo ruido.



Mientras River disputaba un amistoso ante Ventura Fusion, equipo de la cuarta división de Estados Unidos, y lo goleaba (terminó 7-0), Los Angeles sufrió un sismo. A no asustarse: se trató de un movimiento leve que algunos sintieron y otros no. Acaso lo que evidenció para todos que algo pasaba fue el ruido que generó una tribuna tubular en el Campus de UCLA. No late ni tiembla. Se mueve, apenas...





Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 6,4 grados. Sucedió a las 10.33 hora local (las 14.33 de Argentina) y tuvo más de diez réplicas mucho más leves, casi imperceptibles. En algunas zonas se sintió un poco más, como se puede ver en videos que se empezaron a viralizar.



Los Angeles, donde River realiza la pretemporada, está a 180 kilómetros de donde se dio el epicentro del sismo. El temblor se sintió en Nevada, Las Vegas y hasta en Tijuana, México. No llama la atención ya que es cerca de la Falla de San Andrés, propensa a terremotos y movimientos de tierra.





Volviendo al amistoso, River formó con Bologna; Elías López, Sibille, Pinola, Gallardo; Carrascal, Ponzio, Sosa, Enzo Pérez; Beltrán y Rollheiser. El que la rompió fue el colombiano Carrascal, que hizo cuatro de los siete goles. Los otros fueron de Rollheiser, Nahuel Gallardo y Enzo Pérez.