Independiente presentó a Barboza: “Era la mejor opción por el club y Beccacece”

Viernes, 05 de julio de 2019

El defensor arregló un contrato por cuatro años. Se reencontrará con el que fue su DT en Defensa y Justicia.





"En Defensa lo dije, por la forma de trabajar y de transmitir su idea, Sebastián (Beccacece) se merecía dirigir un equipo grande". Esa fue la frase de presentación de Alexander Barboza en la firma de su contrato con Independiente.



Ambos se fueron del Halcón después de la gran campaña en la que finalizaron segundos y el defensor de 24 años se suma al Rojo, que compró el 82.5% del pase por cuatro años.



​Barboza puso el gancho e iba a atender a los medios en Ezeiza, pero finalmente fue presentado en la sede de Camioneros en avenida Caseros.



El zaguero habló sobre la influencia de Beccacece para llegar al conjunto de Avellaneda: "De lo que es el juego no hablé mucho, quizá porque ya lo conozco y sé lo que me voy a encontrar cuando me empiece a entrenar con el plantel. Hablé con él de los tiempos, del manejo, de cuándo firmaba. Por el club y Beccacece, era la mejor opción".





Además, el defensor que surgió de las Inferiores de River, se refirió a su salida del Millonario: "Me sentí un jugador libre, pero no era mi situación ya que tenía un club. No tengo malestar con River, ellos me trataron muy bien, sólo que quería empezar a entrenar con pelota".



Barboza aseguró que mientras esperaba firmar con Independiente, practicó en una plaza para no perder ritmo.



Independiente había anunciado la llegada del defensor el fin de semana, a través de un ingenioso video subido a sus redes sociales. ¿Qué tuvo de llamativo? Era un video de 34 segundos acompañado por la música y la tipografía de la exitosa serie Stranger Things.