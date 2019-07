Provincia vuelca $104 millones y aumenta a $1.300 el primer adicional del mes Viernes, 05 de julio de 2019 El gobernador Gustavo Valdés confirmó la liquidación con aumento del plus remunerativo. Comienza a pagarse el jueves 11 - activos y pasivos con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3-; continúa el viernes 12 - DNI terminados en 4, 5 y 6-. La liquidación finaliza el lunes 15 - tramo disponible el sábado 13 a través de cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes-.





El gobernador Gustavo Valdés confirmó, a través de su cuenta de twitter (@gustavovaldesok), el aumento de $1.000 a $1.300 del plus remunerativo - a partir de este mes-, y dio a conocer el cronograma de pago que comienza el próximo jueves 11 de julio.







Tal lo instruyó el gobernador Valdés, y definió el Ministerio de Hacienda y Finanzas en articulación con el Banco de Corrientes S.A, el adicional comenzará a pagarse el jueves 11, día en el que percibirán los agentes de la administración pública provincial –activos y pasivos- con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3.



El cronograma continuará el viernes 12, fecha en la que cobrarán aquellos con DNI terminados en 4, 5 y 6. La liquidación de este beneficio finaliza el lunes 15, pero este tramo ya estará disponible el sábado 13 a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes.



Con el aumento de $300 a partir de este mes en el primer plus remunerativo, la Provincia incrementa de $80 millones a $104 millones la inversión salarial por este concepto.