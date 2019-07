Vélez y Heinze le negaron tres jugadores a la Sub 23 Viernes, 05 de julio de 2019 El DT del Fortín había dicho la semana pasa que la Selección “es lo máximo”. Este jueves, el club no cedió a Vargas, Ortega y Domínguez.



Gabriel Heinze dijo la semana pasada que la Selección “es lo máximo” en el fútbol argentino.



Lo consultaban acerca de los rumores que indicaban al Gringo como el reemplazante de Lionel Scaloni en el banco de suplentes de la mayor.



Este jueves, Fernando Batista, entrenador de la Sub 23 que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima, mandó al frente al entrenador de Vélez.





El Bocha contó, sorprendido y decepcionado, que desde el Fortín le negaron a tres futbolistas para ese certamen continental (26 de julio a 11 de agosto).



“Con Gabriel Heinze tuve una charla, me dijo que mande la citación al club. La citación llegó y ahora nos enteramos que los chicos no iban a venir”, dijo Batista a Radio la Red.



Los tres jugadores solicitados por Batista son Matías El Monito Vargas, Francisco Ortega y Nicolás Domínguez. Según él, la negativa fue “una decisión en conjunto de la comisión directiva de Vélez”.



“Pablo Cavallero, el mánager, me explicó que fue una decisión en conjunto con la comisión directiva, pero esto no significa que no se pueda revertir o haber una charla. Lo que si estas situaciones te altera el trabajo porque uno cuenta con jugadores importantes”, explicó.



La palabra del mánager de Vélez exime al entrenador. Difícil no aventurar que el entrenador no haya intervenido en la medida.



“Quiero contar con al menos 18 jugadores. Todos los torneos que juega la Selección son importantes porque tenés que defender la camiseta de la mejor manera, ya que también te da proyección de jugadores a futuro”, cerró el entrenador.



Argentina debuta el 29 de julio ante Ecuador, en el estadio Universidad Mayor de San Marcos. Luego enfrentará a Panamá y México.