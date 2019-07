“Cuando uno llega a una final, no ve otra opción que ganarla” Jueves, 04 de julio de 2019 El entrenador argentino considera que su selección está en un pico de forma tanto física como anímica para enfrentar a Brasil. “Estos partidos adquieren un matiz totalmente diferente”, aseguró.



El argentino Ricardo Gareca, entrenador de Perú, reconoció anoche que "una vez que se llega a una final, lo único que queda es ganarla", en referencia a la instancia que alcanzaron sus dirigidos al vencer por 3 a 0 a Chile que los llevará a definir la Copa América el próximo domingo ante Brasil.





"No sé si es el mejor partido que hemos jugado durante mi ciclo, debería repasar todo lo que hicimos en estos cuatro años. Pero sí destaco que tuvimos una buena actuación ante una gran selección. Eso le da al encuentro otra importancia, por el nivel del rival y porque accedimos a una final", analizó Gareca.





"Nos tocó atravesar momentos duros, nosotros llegamos a la final, a mi entender, por mérito propio, porque nos supimos sobreponer a adversidades como la dura derrota ante Brasil en la fase de grupos. Ese tipo de derrotas produce un movimiento y críticas fuertes, pero lo tomamos como algo natural o normal, no lo tomo como algo desubicado", agregó.





De cara al partido del domingo, el "Tigre" se mostró cauto pero esperanzado. "Uno cuando llega a esta instancia quiere ganar, más allá de la dificultad de enfrentar a Brasil, que es uno de los mejores equipos del mundo por sus sus individualidades y su entrenador. Es una final y las finales adquieren un matiz totalmente diferente. La intención nuestra, más allá de las especulaciones, es ganar, esa es la mentalidad que vamos a tener y confío en el plantel que tengo para eso".







"El arranque en la competición no fue el mejor, pero estamos permanentemente trabajando para mejorarnos, es algo constante que nunca va a acabar. Sabemos qué queremos dentro del campo de juego, y eso puede a llegar a ser un beneficio con el correr del tiempo, estamos en condiciones de poder comprometer con el juego a otras selecciones", concluyó.