Macri confirmó que negocia junto a Brasil un tratado de libre comercio con EE UU Jueves, 04 de julio de 2019 Lo dijo durante el acto en la CAME por el Día de la PyME. Ya lo había anticipado el canciller Jorge Faurie.



El presidente Mauricio Macri confirmó este jueves que negocia junto a Brasil un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Lo dijo durante el cierre del acto de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) por el Día de de la PyME, horas después de que el canciller Jorge Faurie revelara la posibilidad de avanzar en un pacto con el gobierno de Donald Trump.



"Se nos acaba de abrir una oportunidad histórica para los argentinos con este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se nos abre un mercado de 500 millones de consumidores. La demanda sobre nuestros productos se va a multiplicar. Tenemos que prepararnos para salir del aislamiento. Ahora esperamos ir a Canadá antes de fin de año. Y el año que viene en la agenda vamos a tener a Corea (del Sur)", comenzó Macri.



Y agregó: "El canciller me dijo que estamos hablando con Brasil para tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Al mundo le interesa relacionarse con nosotros".







El miércoles, durante una entrevista con La Nación +, el ministro de Relaciones Exteriores había asegurado que "los países del Mercosur" plantearon "en diferentes diálogos con Estados Unidos la posibilidad de tener negociaciones bilaterales o cada uno individualmente".



"Creo que esto complementaría enormemente lo que acabamos de hacer con la Unión Europea, que no es una reorientación de comercio, es maximizar las condiciones con que realizamos el comercio", explicó Faurie.



En el mismo sentido, frente de decenas de empresarios de pequeñas y medianas empresas que se acercaron a la sede de la CAME, ubicada en el centro porteño, Macri negó que el tratado con la Unión Europea "dañe el mercado argentino" y aseguró que "va a generar empleo".





"Se tuvieron en consideración todas las inquietudes porque sabemos que tenemos sectores más sensibles. Los aranceles van a ir reduciéndose con el tiempo. Hay un proceso de transición. Pero hay que arrancar ya, porque ninguna economía del mundo se benefició estando cerrada como la Argentina. Es grave cuando vemos que somos la tercera más cerrada, sólo superada por Nigeria y Sudán. A mí me sorprendió eso. No imaginaba ese nivel de aislamiento. Esto ya lo hicieron Chile, Colombia, Perú... y les fue bien. Tenemos 15 años para entrenarnos. Hay que aprovechar esta oportunidad", afirmó el jefe de Estado.



Y cerró, en tono de campaña: "Este es un año fundamental porque estamos pasando momentos difíciles, estamos empezando a dejarlos atrás y estamos listos para empezar a cosechar los frutos de lo que sembramos y alcanzar lo que queremos, que es un futuro mejor. Nos estamos acercando a ese país que siempre quisimos ser".