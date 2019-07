Las boletas electorales no podrán tener referencias al aborto Jueves, 04 de julio de 2019 La jueza electoral María Servini para la categoría de candidatos a presidente y vice. Dijo que "desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio". Debe resolver la inclusión de la figura de un feto

La jueza electoral nacional María Servini resolvió ayer que para las elecciones nacionales internas del próximo 11 de agosto los partidos políticos "deberán abstenerse de utilizar en las boletas electorales cualquier simbología que exprese alguna de las posturas antagónicas" sobre el debate de la despenalización y legalización del aborto y le ordenó al Movimiento al Socialismo (MAS) que retire un triángulo verde que simboliza un pañuelo verde de quienes impulsan la interrupción voluntaria del embarazo.



"Las boletas electorales no pueden constituir el lienzo en el que plasmar una discusión que desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio", sostuvo la magistrada que se pronunció tras una serie de impugnaciones que los partidos políticos presentaron el martes.



El debate central de la audiencia estuvo en la boleta de la lista "Ciudad celeste por la vida y la familia" del partido Demócrata Cristiano, que tiene la figura de un feto para representar su postura en contra del aborto.



Pero la jueza no se pronunció sobre esa boleta. Su resolución de cinco páginas, a la que accedió Infobae, alcanza solamente a las 10 boletas de las categorías de precandidatos a presidente y vicepresidente. La decisión se debe a que el modelo de esa boleta debe informarse a todas las provincias. El partido Demócrata Cristiano no tiene candidato a presidente. Se espera para los próximos días la resolución sobre las boletas para candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales. La expectativa está puesta porque varios aparecen en las fotos de las boletas con pañuelos verdes y celestes.





"La difusión de las ideas y pensamientos referidos al tema -mas allá de lo expresado en las diferentes plataformas electorales- debe ser canalizada por otras vías, a fin de evitar que el electorado se sienta agraviado por la exposición de los mismos en las boletas a utilizarse el día de la elección, o que incluso puedan tomar medidas que puedan resultar disvaliosas respecto de estas", sostuvo Servini sobre el aborto.





El debate se generó el martes en una audiencia en la justicia electoral con los apoderados de los partidos políticos. El Frente de Izquierda pidió que la figura del feto sea retirada de la boleta del partido Demócrata Cristiano. "Es de muy mal gusto. Ese feto o bebé hace referencia a muchas mujeres y niñas que sufren en este país el aborto clandestino y que mueren por esa situación. Es agraviante", dijo Mariana Chiacchio, una de las apoderadas del Frente de Izquierda. La impugnación fue acompañada por María José Lubertino, primera candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el partido Dignidad Popular.



Marcelo Llambías, apoderado del partido Demócrata Cristiano, dijo que "no es agraviante" porque "ese bebé simboliza la vida por nacer, habla de vida, de su futuro, de nación y de patria". Y agregó que "hace 64 años que el partido defiende la vida desde su concepción". También pidió que en caso que se resuelva el retiro de la figura se haga lo mismo con el pañuelo verde de la boleta del MAS "que simboliza la muerte", señaló Llambías. "No es un pañuelo, es una figura geométrica. Y es clarificar el debate que se dará en la campaña sobre el aborto", contestó el apoderado del MAS, Leandro Sinistri.



Servini resolvió ayer las impugnaciones. La jueza señaló que el debate por el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo "no ha concluido con el tratamiento legislativo" -el año pasado fue aprobado por Diputados pero rechazado por el Senado y hay otros proyectos a tratar-, que "continúa siendo utilizada como bandera de las agrupaciones políticas que fijaron su postura respecto del tema" y que en la audiencia los apoderados de los partidos reconocieron que "el uso de los símbolos expresaban el pensamiento del colectivo al que en cada caso representan".



Pero para la jueza no se puede trasladar el debate a las boletas. "Ello así, por cuanto nos encontramos frente a un proceso electoral en el que se elegirán las máximas autoridades de la Nación, y las boletas electorales no pueden constituir el lienzo en el que plasmar una discusión que desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio, la que podría verse afectada por la discusión sobre un tema de máxima sensibilidad", explicó.



Y agregó: "El debate que debe darse la sociedad sobre el tema en cuestión, debe producirse institucionalmente en el ámbito legislativo, donde habrán de escucharse todas las opiniones y podrán expresarse libremente todas las posturas al respecto".



Así, le informó a los 10 partidos que llevan candidatos a presidente y vice que en las elecciones primarias del 11 de agosto "deberán abstenerse de utilizar en las boletas electorales cualquier simbología que exprese alguna de las posturas antagónicas".



De las boletas para presidente solo fue impugnada la del MAS, ya que es la única con alguna referencia al aborto. "En relación a la figura geométrica de fondo verde donde se encuentra inserto el nombre de la lista interna, deberá eliminarse la misma", resolvió. La misma figura está en los restantes tramos de las boletas.



Ahora la expectativa está puesta en lo que se resolverá en las categorías de candidatos a senadores y diputados nacionales. Es que allí, no solo está el feto del partido Demócrata Cristiano, sino que hay varios candidatos y candidatos con pañuelos verdes y celestes.





Por ejemplo, las candidatas a senadoras del MAS Inés Zadunaisky y del Frente de Izquierda Jesica Gentile están con el pañuelo verde. Lo mismo las postulantes para diputadas del Frente Izquierda Vanina Biasi y Laura Marrone. Un caso que expresa una postura pero sin un símbolo es el de Ofelia Fernández, tercera candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos que es una reconocida militante a favor de la despenalización del aborto que no tiene en su foto ningún distintivo pero lleva un buzo verde.



En tanto, con pañuelos celestes aparecen en las fotos Josefina Castellano y Carlos Traboulsi, postulados para la junta comunal y como diputado por la ciudad, respectivamente, del partido Demócrata Cristiano. Su segundo candidato a senador nacional, Alejandro Barceló, tiene el pin de "Salvemos las dos vidas", el lema para oponerse a la despenalización del aborto. Como el caso de Ofelia Fernández, la segunda candidata a diputada nacional del partido Demócrata Cristina, María de los Ángeles Mainardi, lleva una blusa toda celeste. También con pañuelo celeste aparece Alejandro Fernández Roa, candidato a jefe de gobierno del partido El Movimiento.



En la audiencia también hubo debate sobre el nombre de la lista "ola celeste", que lleva como candidato a presidente al economista José Luis Espert. El apoderado del partido Demócrata Cristiano dijo que "induce a engaño o error" porque Espert se pronunció públicamente a favor del aborto.



Desde "Ola celeste" le contestaron que el resto de los integrantes de la lista están en contra del aborto y que si bien Espert forma parte de la alianza su lista de candidato a presidente lleva otro nombre. También señaló que Unite, el partido de orden nacional que permitió la candidatura de Espert, es de Santa Fe y que allí postuló en las elecciones provinciales a Amalia Granata, reconocida figura en contra del aborto.