Juez acusado de obrar con parcialidad y enemistad

Jueves, 04 de julio de 2019

Si bien el magistrado Eduardo Alegre rechazó los planteos de la querella, sostuvo que la situación amerita su alejamiento de la causa.



El ca­so de “Ni­no” Lar­gue­ri, un jo­ven que apa­re­ció muer­to en Mon­te Ca­se­ros y por el cual es­tán sos­pe­cha­dos cua­tro po­li­cí­as de pre­sun­to ho­mi­ci­dio, dio un nue­vo gi­ro que se su­ma a los tan­tos que ya dio la cau­sa, la cual tras lle­gar a de­ba­te vol­vió a ins­truc­ción. Es así que, el ca­so nue­va­men­te se en­cuen­tra en eta­pa in­ves­ti­ga­ti­va y, re­cien­te­men­te, el juez Eduar­do Ale­gre de­ci­dió apar­tar­se del mis­mo, lue­go de que la que­re­lla sos­tu­vie­ra que es­ta­ba sien­do par­cial y ac­tua­ba con una “e­ne­mis­tad ma­ni­fies­ta” ha­cia la fa­mi­lia de la víc­ti­ma.

Pa­ra en­ten­der me­jor el con­tex­to, de­be re­cor­dar­se que el ca­so se re­gis­tró en Mon­te Ca­se­ros, fue ele­va­do a jui­cio an­te el Tri­bu­nal de Pa­so de los Li­bres, que fi­nal­men­te de­ci­dió re­en­viar la cau­sa al juz­ga­do ca­se­re­ño, ya que cam­bió la ca­rá­tu­la con la que lle­gó a de­ba­te: de “pri­va­ción ile­gí­ti­ma de la li­ber­tad y ve­ja­cio­nes agra­va­das” pa­só a la de “su­pues­to ho­mi­ci­dio”, por lo que aho­ra la pes­qui­sa de­be in­ves­ti­gar si exis­tió es­te de­li­to.

Al res­pec­to, épo­ca ha­bló con el que­re­llan­te Her­min­do Gon­zá­lez,quien con­fir­mó que el mar­tes fue no­ti­fi­ca­do de que Ale­gre de­fi­nió ex­cu­sar­se de la cau­sa. En ese sen­ti­do, el le­tra­do que re­pre­sen­ta a la fa­mi­lia de Lar­gue­ri sos­tu­vo que, lue­go de que la cau­sa vol­vió a la eta­pa de ins­truc­ción, se de­be in­ves­ti­gar si el mu­cha­cho fue ase­si­na­do, plan­teó des­de su par­te una se­rie de me­di­das con la in­ten­ción de re­co­lec­tar prue­bas, pe­ro es­tas fue­ron re­cha­za­das.

Tam­bién des­de la que­re­lla se apun­tó que Ale­gre te­nía una opi­nión for­ma­da del ca­so, que aten­ta con­tra los prin­ci­pios de im­par­cia­li­dad y “va en con­tra del Es­ta­do de De­re­cho”.

Asi­mis­mo se sos­tu­vo en la re­cu­sa­ción con­tra Ale­gre, que en el ex­pe­dien­te se pue­de ob­ser­var que el juez agra­vió con dis­tin­tas ma­ni­fes­ta­cio­nes a la her­ma­na de “Ni­no”, Ana­hí An­dra­de, acu­sán­do­la de no que­rer apor­tar da­tos. Tam­bién se in­di­có que, en el tex­to de pro­ce­sa­mien­to (que fue en­via­do pa­ra la ele­va­ción de la cau­sa), en el que se de­be­ría eva­luar la con­duc­ta de los im­pu­ta­dos, se ata­ca el ac­cio­nar de la Co­or­di­na­do­ra por los De­re­chos y la Jus­ti­cia (CO­DE­JU), co­mo así tam­bién de sus re­pre­sen­tan­tes, cues­tión que na­da te­nía que ver con res­pec­to al ca­so ni al tex­to ju­di­cial men­cio­na­do.

Es así que, lue­go de es­tas acu­sa­cio­nes, el juez Ale­gre de­ci­dió apar­tar­se, aun­que re­cha­zó las im­pu­ta­cio­nes de par­cia­li­dad y de ene­mis­tad. No obs­tan­te, en su res­pues­ta, ha­bría in­di­ca­do que co­mo las acu­sa­cio­nes pro­vie­nen de las víc­ti­mas, hay una “fle­xi­bi­li­dad de cri­te­rio, por lo que en­tien­de que es co­rrec­to apar­tar­se”.

De es­ta ma­ne­ra, se es­pe­ra que el ca­so cai­ga en ma­nos de la jue­za su­bro­gan­te El­sa Ló­pez, quien pri­me­ro de­be re­sol­ver si se ha­ce car­go de lle­var ade­lan­te la cau­sa. Se in­di­có, en ese sen­ti­do, que por los tiem­pos ju­di­cia­les, se ten­dría una res­pues­ta a mas tar­dar la se­ma­na que vie­ne. En ca­so de ne­gar­se, el te­ma iría a la Cá­ma­ra de Ape­la­cio­nes de Mer­ce­des pa­ra que ter­mi­ne de re­vi­sar la cues­tión.



Una muer­te vin­cu­la­da a la nar­co­po­li­cía

El mu­cha­cho fue de­te­ni­do por po­li­cí­as du­ran­te la no­che del 14 de agos­to de 2015, cuan­do es­ta­ba den­tro de una ca­sa.

Al po­co tiem­po, tes­ti­gos vie­ron al jo­ven en un des­cam­pa­do, tras lo cual fue nue­va­men­te arres­ta­do por la Fuer­za pro­vin­cial.

Fue la úl­ti­ma vez que se lo vió vi­vo, ya que lue­go de es­to, es­tu­vo de­sa­pa­re­ci­do has­ta que el 31 de agos­to, cuan­do su cuer­po apa­re­ció (con gol­pes) flo­tan­do en las aguas del río Mi­ri­ñay.

Apa­ren­te­men­te, no era la pri­me­ra vez que “Ni­no” te­nía pro­ble­mas con la Po­li­cía y, se­gún in­di­có el abo­ga­do que­re­llan­te, los agen­tes ha­bi­tual­men­te lo hos­ti­ga­ban.

En ese sen­ti­do, el le­tra­do de­ta­lló que es­tas in­ti­mi­da­cio­nes ha­brí­an te­ni­do un cla­ro ob­je­ti­vo: que el mu­cha­cho ven­die­ra dro­gas en la lo­ca­li­dad. “Lar­gue­ri era un jo­ven muy co­no­ci­do en la ciu­dad, por lo que apa­ren­te­men­te es­ta­ba sien­do hos­ti­ga­do pa­ra im­po­ner­le que lle­ve ade­lan­te la ven­ta de es­tu­pe­fa­cien­tes en los lo­ca­les bai­la­bles y lu­ga­res noc­tur­nos de Mon­te Ca­se­ros”, in­di­có en la en­tre­vis­ta el abo­ga­do.

Su­pues­ta­men­te, “Ni­no” iba a de­nun­ciar es­tos “a­prie­tes”, pe­ro ja­más pu­do, ya que apa­re­ció muer­to.