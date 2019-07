El servicio de Neurocirugía es uno de los mejores equipados del Noreste Jueves, 04 de julio de 2019 El sector, no solo realiza cirugías de urgencia a pacientes politraumatizados, si no también otras programadas como vasculares en forma convencional y endoscópicas, entre otras.

El área de cobertura incluye atención a pacientes de Chaco, además de los de Corrientes, incluso de Misiones, Entre Ríos y del norte de Santa Fe y de Formosa.



El Servicio de Neurocirugía del hospital Escuela “Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia a cargo de Ricardo Cardozo, atiende en consultorio externo unos 150 pacientes por semana, realiza unas 30 cirugías mensuales y es uno de los mejores equipados del Noreste.



“En cuanto a equipamiento, creo que somos los que mejores estamos en el Noreste. Contamos con Microscopio Carl Sewis de alta resolución que lo hemos incorporado hace unos tres años aproximadamente y con el cual dimos un salto de calidad importante; también tenemos neuroendoscopio, Marco de stereotaxia, aspirador ultrasónico que es un equipamiento específico para aspirar tumores del sistema nervioso central y que permite preservar los vasos; tenemos drill de alta velocidad, que nos permite hacer sobre todo cirugías espinales; y marco de Mayfield, que es para fijar la cabeza del paciente durante la cirugía”, dijo el jefe el servicio de Neurocirugía, Raúl Alcaraz (M. P.: N° 2.374).



En esta línea, remarcó que “el hospital, en cuanto a equipamiento, está mejor que cualquier institución privada, producto de una inversión genuina del Gobierno provincial que fueron capaces de ver esa necesidad y tal es así, que el cien por ciento de la urgencia del adulto en neurocirugía, pasa por este hospital”.



Indicó que en ese servicio “realizamos aproximadamente un promedio de 30 cirugías mensuales y anualmente, cerca de las 400. El año pasado fueron 360 y en 2017, llegamos a las 420”.



Alcaraz explicó que “específicamente, en el servicio de Neurocirugía contamos con cuatro médicos de planta, además del jefe de servicio, también con un sistema de formación con residentes, avalado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia”.



En este sentido, dijo: “Tenemos cinco residentes con un plan de formación intensiva específica en neurocirugía de cinco años”.



“Respecto a las especialidades que se cubren dentro de la neurocirugía, no solamente está lo neurotraumatológico, que es sobre todo la urgencia de politraumatizados por accidentes de tránsito que abarca traumatismo de cráneo y trauma espinal, entre otros. Pero más allá de eso nos nutrimos de las cirugías programadas, donde se operan patologías vasculares en forma convencional, se hace cirugía endoscópica y neurocirugía funcional”, detalló.



“El hospital Escuela se fue imponiendo con el tiempo, yo creo que por una cuestión geográfica de la ciudad y en cuanto al tipo de profesionales, con un perfil neurotraumatológico, más allá de que es un hospital polivalente”, analizó.



Dijo que el área de influencia de atención en ese servicio “es importante, se operan muchos pacientes de Chaco, sobre todo, además de los de Corrientes, incluso a personas de Misiones, Entre Ríos y del norte de Santa Fe y de Formosa”.