Más de 90 personas recibieron sus certificados de cursos de Formación Profesional

Jueves, 04 de julio de 2019

En las instalaciones del Sindicato de Panaderos, se entregaron los certificados de finalización de los cursos de Formación Profesional organizados en el marco de la Red de Formación Contínua a través de la Municipalidad de Corrientes.





Desde la Subsecretaría de Capacitación y Empleo de la comuna capitalina, se atiende de manera personalizada a quienes buscan trabajo y se articulan diferentes actividades a través de los programas del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.



Más de 90 jóvenes recibieron sus certificados de finalización de los cursos de Formación Profesional y otros 200 iniciaron otros que se dictarán desde julio, en el marco de la marco de la Red de Formación Continua a través de la Municipalidad de Corrientes.

Las actividades, que comenzaron en marzo y concluyeron en junio, permitió capacitar gratuitamente a más de 90 personas (en su mayoría muy jóvenes) en Moldería Textil, Electricidad, Ayudante de Cocina, Auxiliar en Logística, Gestión de Emprendimientos y Limpieza Institucional.

La propuesta, coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se enmarca en las múltiples acciones impulsadas por la administración del intendente Eduardo Tassano, las cuáles buscan incentivar a los jóvenes a continuar creciendo laboralmente en el ámbito de Corrientes.

La oportunidad sirvió además para que las autoridades respectivas brinden una charla informativa a los otros nuevos 200 jóvenes que se inscribieron para participar en los del mes de julio de las siguientes temáticas: Atención al cliente - Auxiliar de Logística - Limpieza institucional y Ventas.



GENERACIÓN DE EMPLEOS

“El intendente Eduardo Tassano nos alienta y nos empuja siempre a consolidar estos espacios de formación porque entendemos que es la única forma de generar el cambio para que todos seamos protagonistas en la idea constante de brindar nuevas oportunidades”, expresó Juan Esteban Maldonado Yonna, Secretario de Desarrollo Económico.

El funcionario municipal agregó: “con ésta elección que hacen de continuar capacitándose, eligen una forma de encarar la vida buscando sus oportunidades de crecer”.

“Quiero transmitirles el compromiso y la intención de continuar con el trabajo articulado con la Municipalidad de Corrientes para seguir dando oportunidades de capacitación y de formación profesional para generar oportunidades de empleabilidad para así mejorar sus competencias y adecuarse a las demandas laborales de la actualidad”, dijo Gerente de la Agencia Territorial de Nación, Delegación Corrientes, Adrián Ojeda.

“Hay un mundo cada vez más demandante de capacidad humana preparada y competente para los desafíos que se vienen y por eso la capacitación debe ser constante y firme”, agregó.

Además de las autoridades presentes estuvieron el Subsecretario de Capacitación y Empleo, Alexis Piris; y el Director de Orientación Laboral, Fernando Vallejos.



UNA ALTERNATIVA CONCRETA

Natalia Escalante tiene 23 años, vive con sus padres en el barrio Fray José de la Quintana, y terminó el curso de Gestión de Emprendimientos: “es una alternativa concreta para aquellos que no tenemos la posibilidad de continuar estudiando. Además de la formación en sí, los cursos nos dan la prueba que podemos crecer con nuestras propias iniciativas”, dijo.

Mario Correa es del barrio Ongay, y con 27 años terminó su capacitación en Electricidad: “conocía la profesión por mi padre, y acá me capacité y estoy en condiciones de encarar nuevas metas laborales. No pensé que a ésta altura de mi vida, y luego de algunas oportunidades perdidas, iba a poder formarme para avanzar en mi formación”, sostuvo.