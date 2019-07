Benítez recibió la visita del Mejor Maestro del Mundo 2019

Jueves, 04 de julio de 2019

La ministra de Educación Susana Benítez recibió al keniano Peter Tabichi, ganador del premio “Global Teacher Prize”. Durante su visita el educador también estuvo en el colegio secundario del barrio Apipé, y en el Instituto Superior de Formación Docente (Isfd) “José Manuel Estrada”.





Durante las primeras horas de su paso por Corrientes Peter Tabichi se reunió con la ministra Susana Benítez y su gabinete para compartir experiencias. En la oportunidad, la titular de la cartera educativa manifestó su entusiasmo por la visita y dijo: “Este grupo de personas que ves aquí somos parte de los correntinos que te damos la bienvenida. Es el gabinete del Ministerio de Educación de la provincia y quisimos agasajarte y tener un breve tiempo contigo para escuchar tus experiencias y decirte que nos sentimos muy orgullosos de tenerte y muy orgullosos como profesionales de la educación, de que haya un maestro que haga tanto por los niños de su ciudad, de su país, tan generosamente, tan solidariamente y sos un ejemplo para toda la ciudadanía de Corrientes”.



A su turno Tabichi agradeció la bienvenida y manifestó: “Me siento como en casa, más allá de que estoy bastante lejos de mi casa. Soy un simple docente de clase, y tener este recibimiento es un gran honor. Además me inspira mucho ver a otros docentes y ver el trabajo que hacen. También me inspira la unidad y la hospitalidad de los correntinos y lo que desde este Ministerio hacen por la educación. El mundo atraviesa grandes desafíos y la educación es la herramienta más poderosa. Gracias por promover la educación y ponerla como una prioridad”.



Colegio Secundario del Barrio Apipé



Sobre el mediodía, las autoridades educativas junto al mejor maestro del mundo visitó la Escuela Secundaria del Barrio Apipe donde conversó con un grupo de alumnos y dijo: “Muchos de ustedes deben pensar que lo que están realizando es algo simple peor no saben lo importante que esto es para su futuro, escuchen los consejos de sus maestros y déjense guiar por ellos porque están para acompañarlos y hacer que su futuro sea cada día mejor. Trabajen en equipo y respétense entre ustedes, sean humildes para acompañar y ayudar, busquen la manera de cómo pueden llevarse bien con el otro para ser una parte activa de la sociedad y mejorarla”, dijo. Así como también, agradeció las cartas que recibió de parte de los estudiantes del colegio para sus alumnos en Kenia: “estoy seguro que estarán muy contentos de recibirlas, nos va a enriquecer mucho todo lo que ustedes nos escribieron para nosotros y me gustaría dentro de un tiempo contestarles y que mis alumnos puedan conocerlos a todos y agradecerles el hermoso gesto que tuvieron”.



ISFD



Finalizando su jornada de recorrida, las autoridades junto a Tabichi llegaron al Instituto Superior de Formación Docente “José Manuel Estrada”, en donde se realizó una disertación a directivos y estudiantes avanzados del profesorado de la casa de estudios.



Al hacer uso de la palabra la titular de la cartera educativa se dirigió a los futuros docentes y señalo: “Van a encontrarse con la realidad educativa que no siempre será la que estudiamos en las teorías y libros, situaciones educativas que en superan lo curricular pero es la realidad que nos toca vivir y hemos elegido la vocación docente como modo de vida. Tenemos que tomar el ejemplo del gran maestro del mundo, tratar de superar esas deficiencias y hostilidades en el mundo complejo y difícil que nos podría tocar interactuar. Hoy lo van a escuchar a Peter, que nos ha traido un mensaje de esperanza que a pesar de tantas dificultades incluidas las Guerras, logró instalar en su comunidad una cultura ciudadana de paz. Queridos jóvenes han elegido una gran tarea, les pedimos que sean sumamente responsables cuidando comprometidamente la vida de nuestros alumnos niños, jóvenes o adultos. Conviértanse en tutores celosos de una educación de calidad, sólo dependerá de nosotros que en la vida social profesional y laboral de sus niños sea la mejor”.



Con respecto a la Fundación Varkey, la ministra de Educación agradeció por la confianza depositada y resaltó: “Ya llevamos junto a la Fundación más de 2000 docentes formados en innovación y liderazgo educativo desde que comenzó todo en el 2016. Toda tarea que suma ya sea Provincial, Nacional e internacional y que sea positivo para la Educación de los correntinos, debe ser valorada. Debemos abrir las puertas porque nadie es depositario del saber, entre todos tenemos que buscar la superación de nuestros niños y jóvenes. Vamos por una educación de calidad”.



Por su parte el director regional de la Fundación Varkey Agustín Porres destacó “Hoy tenemos que aprender algo nuevo que nos permita mañana ser lo que hacemos mejor, pueden ser cosas muy distintas pero busquemos hoy aprender algo de Peter qué permita que mañana enfrentemos nuestra tarea de una manera mejor y así todos los días”.



En tanto, Tabichi al dirigirse a los futuros docentes contó sobre su experiencia cuando estuvo nominado al “Global Teacher Prize” “Me sentía muy nervioso cuando recibí el premio porque todos los profesores con los que me encontraba eran gente que tenían doctorados, que habían recibido premios y yo me sentía un profesor común. Tenía muy poca esperanza de ser siquiera uno de los 50 nominados, por eso le agradezco a Dios y creo que es lo más importante es tener pasión”.



Sobre el trato con los alumnos dijo que se debe asistir a los estudiantes, demostrándoles su pasión y darse cuenta ellos mismos de lo que pueden lograr, siempre a través de un trabajo en conjunto. “Les puedo decir que los alumnos cambian en el momento en el que uno Confía en ellos, en el momento en que uno sabe que ellos pueden realizar sus sueños. Todos los alumnos tienen talentos, potencial y depende del maestro encontrar cuál es ese potencial. Por eso creo que los maestros son especiales, sin ellos los niños no tendrían un futuro. Ustedes poseen un rol muy especial, descubrir el potencial de cada niño, tienen que tener pasión y deseó para ayudar a los estudiantes”.



Cuando se refirió al modo e impartir sus clases destacó la importancia de transmitir valores, respetarse mutuamente, colaborar. “Esto los va a transformar en personas holísticas que puedan hacer toda clase de cosas, el nivel en mis estudiantes eran muy bajo al comienzo pero con determinación pude enseñarles que ellos pueden lograr lo que se propongan. Lo importante, es no ir día a día a enseñar matemáticas o física porque los alumnos pueden no tener un buen nivel académico y eso les afecta, entonces me enfoque en sus talentos personales, para que se sientan cómodos uno con el otro”.



Participaron de las diferentes actividades el subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, director de Fundación Varkey en Argentina Agustin Porres, subsecretario General Juan Ramón Breard, directora del Nivel Secundario Práxedes López, directoral del Nivel Superior Susana Nugara, miembros del gabinete educativo, docentes, alumnos.



Peter Tabichi es un profesor de ciencias y hermano franciscano que regala el 80% de sus ingresos mensuales para ayudar a los pobres. Su dedicación, su arduo trabajo y su apasionada creencia en el talento de su estudiante ha llevado a que su escuela con escasos recursos en las zonas rurales remotas de Kenia salga victoriosa después de participar en las mejores escuelas del país en competencias nacionales de ciencia.



Su victoria fue anunciada en el Foro Global de Educación y Habilidades el 23 de marzo de 2019.



Peter enseña en la escuela secundaria Keriko Mixed Day en Pwani Village, situada en una parte remota y semiárida del valle del Rift de Kenia. Aquí, estudiantes de diversas culturas y religiones aprenden en aulas mal equipadas. Sus vidas pueden ser difíciles en una región donde la sequía y el hambre son frecuentes. El 95% de los alumnos provienen de familias pobres, casi un tercio son huérfanos o tienen un solo padre, y muchos se quedan sin comida en casa. El abuso de drogas, los embarazos de adolescentes, el abandono escolar temprano, los matrimonios jóvenes y el suicidio son comunes.



Dar la vuelta a la vida en una escuela con una sola computadora, mala conexión a Internet y una proporción de estudiantes por maestro de 58: 1, no es una tarea fácil, no solo cuando se llega a la escuela, los estudiantes deben caminar 7 kilómetros por caminos que se vuelven intransitables en la lluvia.



Peter comenzó un club de fomento del talento y amplió el Club de Ciencias de la escuela, ayudando a los alumnos a diseñar proyectos de investigación de tal calidad que el 60% ahora califica para competiciones nacionales. Peter dirigió a sus alumnos a través de la Feria de Ciencia e Ingeniería de Kenia 2018, donde los estudiantes mostraron un dispositivo que habían inventado para permitir que las personas ciegas y sordas midieran objetos. Peter vio que la escuela de su aldea era la primera a nivel nacional en la categoría de escuelas públicas. El equipo de Ciencias Matemáticas también calificó para participar en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería INTEL 2019 en Arizona, EE. UU., Para la cual se están preparando actualmente. Sus estudiantes también han ganado un premio de la Royal Society of Chemistry después de aprovechar la vida vegetal local para generar electricidad.



Peter y cuatro colegas también dan clases individuales a alumnos de bajo rendimiento en Matemáticas y Ciencias fuera de clase y los fines de semana, donde Peter visita los hogares de los estudiantes y se encuentra con sus familias para identificar los desafíos que enfrentan. A pesar de enseñar en una escuela con una sola computadora de escritorio con una conexión intermitente, Peter utiliza las TIC en el 80% de sus lecciones para atraer a los estudiantes, visitar cibercafés y almacenar en línea el contenido en línea para usarlo sin conexión en clase. Al hacer que sus alumnos crean en sí mismos, Peter ha mejorado dramáticamente el logro y la autoestima de sus alumnos. La inscripción se ha duplicado a 400 en tres años, y los casos de indisciplina se han reducido de 30 por semana a solo tres. En 2017, solo 16 de los 59 estudiantes ingresaron a la universidad, mientras que en 2018, 26 estudiantes asistieron a la universidad. El logro de las niñas en particular ha sido mejorado, ya que las niñas lideran a los niños en las cuatro pruebas programadas en el último año.