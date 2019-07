AFA acusó a Seneme por los errores en Argentina-Brasil

Jueves, 04 de julio de 2019

El presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, brasileño, fue el principal acusado por Claudio Tapia en la carta que le envió a Alejandro Domínguez.



“Lamentablemente, lo sucedido en el partido de ayer entre nuestra Selección Argentina y su similar de Brasil merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observado los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca”, le escribió Claudio Chiqui Tapia a Alejandro Domínguez.



El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le envió una dura nota, de seis páginas, a su par de la Confederación Sudamericana (Conmebol), en la que apuntó directamente contra Wilson Seneme como principal responsable de los errores que perjudicaron a la Selección Argentina en el duelo que perdió con Brasil, en semifinales de la Copa América que dicho país organiza.



“Dicha reflexión encuentra sustento en todas las irregularidades advertidas antes y durante el mencionado partido, donde ha quedado evidenciado que la Selección Nacional fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabeza por el árbitro Roddy Zambrano durante todo el desarrollo del partido y en particular por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiesen, sin dudas, revertido el resultado final”, mencionó Tapia en un segmento del texto.



“El hecho de que la designación de la terna arbitral para este trascendente partido fuera cuestionada por AFA, fundamentalmente por los antecedentes negativos de Zambrano, amplía el manto de duda que generó su actuación arbitral del día de ayer”, agregó el presidente de la casa madre del fútbol argentino.



“Tal circunstancia tiene un responsable y es Wilson Seneme, y los árbitros que integraron el cuerpo arbitral durante el partido, y dicha responsabilidad no puede ser pasada por alto y propiciaré desde el importante lugar que me toca ocupar, que la misma tenga consecuencias concretas”, aseveró Tapia.