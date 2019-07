Diputados sancionó ley para la prolongación de la ruta 85

Jueves, 04 de julio de 2019

La Cámara baja, presidida por Pedro Cassani, aprobó la ley que permitirá la prolongación de la ruta 85 y otorgó media sanción al proyecto de ley de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.





La Cámara de Diputados de la Provincia, presidida por Pedro Cassani, aprobó por unanimidad la Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial, del inmueble cuyo objeto es la ejecución de la “construcción de la prolongación de la ruta 85, hasta la intersección de la ruta provincial 40”, el cual contaba con media sanción del Senado.

La iniciativa, autoría del senador Ricardo Colombi, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Sobre el particular, el diputado Jorge Molina explicó ante sus pares que “se trata de un fragmento de terreno que se encuentra dentro del paraje Capivarí, perteneciente al Departamento de Mercedes”, detallando que “la ruta 85 tiene una extensión de aproximadamente 65 km, desde la Ruta 40 hacia el fondo del paraje Capivarí”.

“Es una zona sumamente productiva, no solamente de ganadería, sino todo lo que tiene que ver con arroz, sumado a la apertura turística que la zona está adquiriendo”, dijo.

El diputado Molina resaltó que “se uniría en este caso la localidad de Carlos Pellegrini con el paraje Capivarí, a través de ese canal que hoy se está construyendo, lográndose una comunicación directa con Concepción, y así generar un vínculo entre Concepción y el departamento de Mercedes”.

Aclaró que “hoy el productor o el turista que quiere acceder a ese lugar, al Rincón de Capivarí –y así se lo llama porque realmente está en un rincón- tiene que transitar más o menos 65 km de ripio; y se concreta esta expropiación, los productores y los turistas van a tener que recorrer únicamente entre 20 a 25 km y saldrían ya al pavimento de la Ruta 40”.

Asimismo, en la sesión número 8, desarrollada este miércoles 3 de julio, se aprobó la adhesión de la provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 27.424 por la que se establece el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública”.

El proyecto, autoría de la diputada Eugenia Mancini -que ahora pasa al Senado- “exime” del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica generada en el marco de la Ley N° 27.424.

También exime del Impuesto de Sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y para la eventual inyección de excedentes a la red, en el marco de la Ley N° 27.424.

Al momento de fundamentar el expediente, la diputada Mancini, indicó, entre otros conceptos que “se trata de una herramienta que permite no sólo generar energía desde fuentes renovables, sino también la disminución de costos de energía para quien lo genere, puesto que se comprende la compensación entre la generación y el consumo”.

Agregó que la adhesión comprende importantes beneficios por los cuales resulta conveniente para la provincia.

Por otra parte, en la sesión, se aprobaron las siguientes resoluciones: solicitud a la Dirección Nacional de Vialidad proceda a la iluminación y señalización de la intersección de las rutas nacionales Nº 119 y 123 en Mercedes; y la solicitud a la Dirección Nacional de Vialidad para que proceda a la iluminación y señalización de la intersección de la ruta nacional Nº 119 con la ruta provincial Nº 24, en el límite entre Curuzú Cuatiá y Mercedes.



DISTINCIÓN

Previo a la sesión, se hizo entrega dedistinciones a los jóvenes correntinos Daniel Andrés Gualini -del sexto año del Bachillerato en Ciencias Naturales del Instituto Pio XI de esta ciudad- y a Xavier Joaquín Griolio, -alumno del quinto año del Bachillerato en Ciencias Naturales del Colegio “Nuestra Señora del Carmen I-22” de Bella Vista-.

Los alumnos correntinos fueron seleccionados como becarios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, integrando un contingente de cincuenta alumnos seleccionados entre más de ochocientos postulantes, para participar de un campamento espacial convocado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por su sigla en idioma inglés), entre los días 22 al 27 de septiembre de 2019, que se llevará a cabo en la localidad de Huntsville, Estado de Alabama, Estado Unidos, con motivo de conmemorarse el 50º aniversario del alunizaje del Apolo XI.

Al momento de recibir las distinciones respectivas, los chicos manifestaron a los Diputados, su emoción por el reconocimiento, y también por el viaje que le permitirá compartir experiencias con jóvenes de distintos lugares del mundo.

Previamente, la autora del proyecto, la diputada Ana Pereyra, mencionó que “es muy importante, que irradien el ejemplo en otros jóvenes”, a la vez que ponderó la dedicación, la superación de obstáculos, que hayan salido de su zona de confort, y su valentía. Sobre la familia de los “destacados” subrayo el concepto de inculcar valores, además de haberlos contenido y apoyado.