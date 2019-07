Gabo Usandivaras fue detenido con drogas

Miércoles, 03 de julio de 2019

El bailarín hizo un contundente descargo tras haber sido demorado en la provincia de Córdoba.





Gabo Usandivaras fue detenido en el Aeropuerto de Córdoba por la tenencia de un frasco con dieciocho gramos de cogollos de marihuana.







El bailarín explicó en Los Ángeles de la Mañana que estuvo demorado durante bastante tiempo antes de volver a Buenos Aires por trasladar flores de cannabis para su consumo personal y la elaboración de aceite y manteca para el tratamiento oncológico de su madre.





“Quiero contarlo y que se tome conciencia. Está despenalizado el consumo pero no el traslado ni la plantación, es un producto natural. Pasó una situación de Policías en acción”, inició su relato el participante del Súper Bailando.





¿Quién no se fumó un churro alguna vez?



“Me lo había regalado un amiga, sabía que era medio border llevarlo, que corría un riesgo por la cantidad. Lo despeche con la valija y cuando pasé me preguntaron si se las podía abrir. Fui hasta la zona en la que despachan, saqué el frasco y les conté. El policía dijo ‘dijo marihuana, tenemos testigos’, y yo les comenté que estaba todo a la vista, saqué el frasco y se los mostré, no había que hacer un análisis toxicológicos”, explicó.





“Había como seis policías. Se puso todo muy tenso cuando empezaron a decir que había que rotularlo como narcotráfico”, reveló.



“Yo les dije ‘es consumo 100% personal, y además tengo una madre con tratamiento oncológico’”, indicó Gabo. “Zafé por dos gramos, el límite era veinte, sino podía ir preso. Después que se aclaró todo los policías me trataron bien”, agregó.



Se quedaron con mi frasco, absolutamente todo.



“Yo no estoy haciendo apología de la droga, solo quiero hacer mi aporte a la lucha por la legalización de la marihuana y la concientización del uso medicinal de una planta natural”, indicó el participante del certamen conducido por Marcelo Tinelli.



“Muchos médicos recomiendan los aceites y no se pueden conseguir, tenés que meterte en cosas ilegales”, se lamentó.



“Yo consumo desde el ocio, para relajarme o dormir”, confesó Usandivaras.



“El mismo policía me decía ‘para qué te expones a esto, comprate el aceite’, pero la verdad es que a veces no sabés bien de dónde viene y cómo lo hacen’”, dijo el bailarín en referencia a que él mismo prepara el aceite para su madre.



“Cuando se lo recomendé a mí mamá, fue súper abierta a pesar de tener sus tabúes. Lo entendió pero al principio no la quiso usar. Después, ante los fuertes dolores del tratamiento, me pidió y le dimos. Estoy orgulloso de mi madre”, contó.



Los policías me dijeron que se debería legalizar



“Le dije a los policías que estamos en el 2019 y que era increíble tener que comiéndome ese garrón y la mirada de los demás. Además, que tiren la primera piedra… ¿quién no se fumó un churro alguna vez?”, disparó.



“Cuando se fue la tensión de que me veían como Pablo Escobar, me fumé un pucho con ellos y me dijeron que se debería legalizar, y también hablamos de cómo el consumo está despenalizado pero no el cultivo. Si tengo que cultivar me tienen como narcotraficante, por lo que tengo que comprar, pero si lo compro lo tengo que llevar hasta mi casa. Las cosas están tan mal barajadas que nos invitan a la ilegalidad”, sostuvo el bailarín.



Usandivaras se mostró molesto por haber perdido su vuelo, tener que pagar un nuevo pasaje, que le costó tres mil cuatrocientos pesos, y por sobre todo, porque le hayan confiscado el frasco y su picador de cannabis. “Se quedaron con mi frasco, absolutamente todo. Va para secuestros y la fiscalía. Encima también tenía mi pikachu que tenía una tremenda carga emocional”, se lamentó.