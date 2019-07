Macri y Pichetto debutarán como fórmula presidencial en una reunión de gabinete ampliado

Miércoles, 03 de julio de 2019

Fue convocada para mañana en el CCK y están invitados Vidal, Larreta, Cornejo y Morales, además del gabinete y los funcionarios más importantes de la administración de Cambiemos





Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto harán su presentación oficial como fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, en una reunión de gabinete ampliado convocada para mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Macri quiere explicar a los funcionarios de mayor confianza su mirada sobre la campaña electoral que se avecina y la responsabilidad histórica que le tocó ante la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



"El presidente desea transmitir la encrucijada que se enfrenta: el futuro de la Argentina o el pasado oscuro que plantea Fernández-Fernández. Será un discurso emotivo, casi épico ante una coyuntura electoral que aún es incierta por nuestra eventual derrota en las PASO", explicó un miembro del Gabinete que comparte su vida junto a Macri.



Fueron cursadas cerca de 1000 invitaciones especiales, pero la atención se va a centrar en 6 rostros: Macri, Pichetto, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo y Martín Lousteau, los candidatos más taquilleros de Juntos por el Cambio.





Si no hay cambios en la agenda del gabinete ampliado, el acto informal del comienzo de campaña iniciará con un discurso de Gabriela Michetti. La vicepresidente no integra ninguna lista legislativa y será embajadora política si Macri obtiene la reelección. Michetti quiere ir a las Naciones Unidas ONU o la Organización de Estados Americanos, dos instituciones multilaterales que conoce de memoria.



Tras el discurso de Michetti, subirá Marcos Peña al escenario del CCK. El Jefe de Gabinete es una pieza clave en la maquinaria política y electoral de Macri y aprovechará su información privilegiada para explicar a la audiencia adonde están situadas las expectativas del oficialismo en las PASO y qué puede suceder rumbo a la primera vuelta.



No hay que descartar que se incluya a algún gobernador de Cambiemos en la lista de oradores -Gerardo Morales o Alfredo Cornejo-, pero eso ocurriría antes de que Pichetto ocupe el escenario ubicado en el centro cultural que lleva el nombre de su antepenúltimo jefe político: (Néstor) Kirchner.



Pichetto se encontrará con un ambiente cálido y expectante, aunque muy alejado de su liturgia partidaria. El candidato a la vicepresidencia no escuchará la Marcha Peronista, no habrá bombos en la sala, ni choripanes crepitando en la vereda del CCK que da sobre la avenida L. N Alem.



Pichetto enfrentará a un auditorio cuasi gorila, que espera su milagro político para vencer a sus ex compañeros Fernández y Fernández. Sólo esa expectativa electoral será el motor del aplauso cerrado que se escuchará antes que Macri suba al escenario.



El Presidente "bajará línea" al auditorio oficialista a pocos días del comienzo formal de la campaña hacia las PASO. Macri hará alusión al acuerdo histórico Mercosur-UE, insistirá con su concepto institucional de ir hacia el futuro sin aplicar pócimas máximas y cuestionará la mirada política de la fórmula Fernández y Fernández.



El discurso de Macri apelará a la épica, describirá que la Argentina está ante un cruce de caminos y que la historia hace pagar las equivocaciones al momento de respetar los procesos políticos o quebrarlos por una compleja coyuntura económica.



El Presidente se hará cargo de la situación económica, pero a continuación pedirá una nueva oportunidad para profundizar los proyectos de Cambiemos en la Casa Rosada. Será un planteo ideológico casi binario: es ahora o nunca, explicará.



Macri recibe encuestas cotidianas y encuentra que su imagen positiva va creciendo. A su vez, desde el Banco Central y el Palacio de Hacienda se remiten informes reservados que explicitan la existencia de una baja en la inflación y de un corset monetario que permite tener al dólar contenido o yendo hacia la baja.



Esos indicadores permiten ciertas sonrisas en los despachos más encumbrados de la Casa Rosada, a la espera de una campaña proselitista que califican de "dramática y abierta".



Hasta anoche, el reporte electoral oficialista informaba: Rodríguez Larreta gana con holgura pero va al balotaje, Vidal recorta la distancia con Axel Kicillof que sigue adelante, y Macri aún pierde en las PASO frente a Fernández.