Tiene 19 años, no terminó la secundaria y reemplazará a su papá como intendente Miércoles, 03 de julio de 2019 Fabricio Ruiz asumirá el 10 de diciembre en Bañado de Soto luego de tres mandatos de su padre,



Fabricio Ruiz tiene dos objetivos por cumplir este año: aprobar las últimas materias del secundario y asumir como intendente de Bañado de Soto, del departamento de Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba.



El flamante intendente electo tiene solo 19 años, pero en su casa siempre se respiró política: su papá Alejandro Ruiz es el actual jefe comunal de Bañado de Soto. El hijo reemplazará el 10 de diciembre al papá tras el tercer mandato.



Tal vez porque los habitantes del pueblo vieron en Fabricio la continuidad de la gestión de Alejandro, su espacio recibió más de 500 votos, es decir, el voto del 75% del electorado. El joven intendente electo dio en Telenoche su propia interpretación del resultado electoral: "Me votaron para ayudar a la gente".



En un despacho compartido, Ruiz padre expresó sus deseos para la futura gestión de su hijo al frente de Bañado de Soto: "Debe seguir trabajando en la obra pública, la emisión de carnets para conducir, y el patentamiento de todos los vehículos".



Ante la misma pregunta, Ruiz hijo agregó: "Seguir mejorando nuestro pueblo". Su papá lo apoyó durante toda la entrevista no solo en el despacho comunal sino también en la recorrida por el pueblo. Para el 10 de diciembre, entonces, Fabricio Ruiz deberá tener listos sus primeros proyectos para llevar adelante en Bañado de Soto y también deberá haber aprobado las últimas materias del secundario.