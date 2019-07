Llantos y gran dolor entre los jubilados de Mendoza que perdieron a sus amigos Miércoles, 03 de julio de 2019 No importan los casi mil kilómetros de distancia. Mendoza siente en el corazón de su ciudad la tragedia del micro que volcó y se llevó para siempre a quince de los suyos en una curva de Tucumán.



En la capital mendocina no se habla de otra cosa. Poco se pensó en el eclipse total de Sol. Se habla sobre "los abuelos del micro". De los muertos y de los 45 heridos.





Las víctimas de Tucumán eran de al menos tres centros de jubilados de Mendoza. Entre ellos, "Gimnasia Feliz", de Mendoza Capital; "9 de Abril", de Godoy Cruz, y uno de Guaymallén. En grupos, en pareja o con alguno de sus hijos, todos emprendieron el viaje desde el centro hacia Santiago del Estero. Pero encontraron la muerte antes de llegar a destino.





"Gimnasia Feliz" está sobre la calle Salta. No figura en Google Maps. Clarín llegó hasta ahí con indicaciones de vecinos. Esos que veían a los abuelos emprender sus caminatas, las clases de yoga, los talleres de memoria, de informática, de podología y, también, viajes.



"9 de Abril" está sobre Joaquín V. González. Ahí los abuelos llegaban para clases de gimnasia, pintura en tela, talleres de bailes y, sí, viajes.





"Gloria López y Mari me llamaron. Están internadas, no sé qué tienen ni cómo están. Tampoco sé quiénes son las fallecidas. Pero yo las conozco a todas. Soy amigo de todas, imaginate. Aquí vienen todos los lunes y miércoles a las 11:30. Y los jueves también al taller de memoria", dice a este diario Raúl Salazar. Abre las puertas del salón que la Mutual Caminos Mendocinos presta para este grupo de mujeres de "Gimnasia Feliz".





"Son 30 las mujeres, 15 de ellas viajaron en ese micro. Qué desastre, estar en el final de la vida y que te pase esto", dice Raúl antes de que le caiga la primera lágrima. Tiene 74 años.





A lo lejos, en ese inmenso salón de piso con baldozones salpicré, sólo hay oscuridad. Raúl no se anima a encender la luz. Están de duelo.



Pero al costado de la entrada, pegado en la puerta de madera de un placard, está el folleto de un viaje a Termas de Río Hondo. "Salida el 28 de junio. 10 días/7 noches. Con pensión completa. $ 10.290", se lee. El micro de la tragedia saldría dos días después.



"De acá sólo salieron cuatro mujeres. Y están heridas. No hay fallecidas entre nuestros socios", dice a Clarín Ana María. Está en la recepción del centro "9 de Abril". Aclara que no sabe desde qué otros centros se fue armando el contingente de jubilados que viajó. La fachada, rosa pastel, tiene rejas blancas y vidrios espejados. Sólo entrando se puede saber qué hacen los jubilados ahí dentro. Los lunes, de 11.30 a 12.30, tienen clases de yoga. Pero ese día también pueden aprender sobre podología, masajes y hasta computación.



Como pudo constatar Clarín, ni desde la Dirección de Adultos de Mendoza ni del PAMI tienen registros sobre desde qué centros de jubilados se formó ese contingente que se subió al micro.







A las 20 del domingo 30 de junio el grupo partió de la puerta de la empresa "Merval Viajes", ubicada en la calle Las Heras al 600. Menos de 24 horas después, muchos de quienes ahí los habían despedido volvieron a buscar información.



Aún no se habla del traslado de los cuerpos de los fallecidos.



Desde la agencia, en el mediodía del lunes, hablaron de la posibilidad de poner un micro a disposición de los familiares para que viajaran a Tucumán en las próximas horas. Violeta Arancibia, representante de la empresa, confirmó que los 58 pasajeros accidentados son mendocinos y que viajaron en un micro de la empresa sanjuanina "Destino Cero". "El servicio está tercerizado", explicó.



El micro con los allegados a los accidentados estaba previsto para las 16 de este martes, pero recién partió pasadas las 21, lo que irritó a algunos de los ya estresados pasajeros. Algunos de esos familiares no estaban seguros de si iban a ver heridos o a reconocer cuerpos. La información fue muy confusa y en ese momento se sintieron los kilómetros de distancia.





"Por ahora no tenemos información. Hay que tener paciencia porque todavía están rescatando gente y llevándola al hospital. Es un accidente grande y están trabajando en el lugar", les había dicho Arancibia, antes, frente a la agencia.



Los abuelos perdieron sus celulares y documentos en el micro. Natalia se enteró de que su mamá, Silvia Tapia, está bien, por una enfermera de un hospital de San Miguel de Tucumán que la llamó desde el teléfono de la guardia.



Catalina Musianizzi estuvo al mediodía en la puerta de la agencia. “Me dijeron que la amiga de mi mamá estaba bien, pero no me dicen cómo está mi mamá. Perdieron el teléfono de esa amiga”, aseguró. Su marido ya estaba en viaje para Tucumán. Su hermana luego se subiría al micro de familiares. “Es que solo podía ir uno solo por familia”. Un psicólogo y un médico acompañaron a los familiares que viajaron juntos. Los que se quedaron en Mendoza, no encuentran alivio para su ansiedad.