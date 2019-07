López Rosetti llega a Corrientes para hablar de emociones y sentimientos Miércoles, 03 de julio de 2019 El reconocido médico estará en la Feria Provincial del Libro el lunes 15 de julio a las 19 en el auditorio del predio ferial del Ex Regimiento 9.





El Gobierno de Corrientes –a través del Instituto de Cultura y con el apoyo del CFI- confirma nuevos invitados para la novena edición de la Feria Provincial del Libro. En esta ocasión, se trata del reconocido médico Daniel López Rosetti, quien llegará al predio ferial del Ex Regimiento 9 el día lunes 15 de julio a las 19.







Especialista en la Terapia del estrés, López Rosetti prevé una conferencia en la que define qué es la emoción y qué son los sentimientos, abordando dentro de las emociones básicas: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Y dentro de los sentimientos: el amor, el odio, la fe, la culpa, la vergüenza, la envidia, y los celos entre otros.







También se repara en el corazón como blanco de las emociones, la emoción y su influencia en la toma de decisiones. Se puntualiza además en aspectos relativos a la inteligencia emocional y el condicionamiento del bienestar subjetivo percibido conocido comúnmente como felicidad.







López Rosetti es uno más del listado de invitados confirmados a la novena edición de esta feria que se desarrollará bajo el lema “En Colectivo”. Entre otros invitados confirmados también se encuentran el cantautor y compositor Nahuel Pennisi, el periodista Hugo Alconada Mon, el publicista Martín Baintrub, la directora de la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes, Alejandra Grinberg, entre otros destacados referentes de la cultura a nivel provincial.







La Feria Provincial del Libro se desarrollará este año del 12 al 21 de julio en el predio ferial del Ex Regimiento 9, ubicado en la esquina de 3 de Abril y Costanera de la Ciudad de Corrientes. El ingreso será por avenida 3 de Abril.







Sobre Daniel López Rosetti



Es especialista en Clínica Médica y Cardiólogo Universitario. Jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, Buenos Aires. Profesor titular de Psicofisiología de la Facultad de Psicología, Universidad Maimónides. Director del Curso Universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología clínica de la Asociación Médica Argentina (AMA). Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés (SAMES).







Desarrolló una metodología original para el diagnóstico de vulnerabilidad en el síndrome del estrés, el perfil psicobiológico del estrés y el primer programa de manejo del estrés (PROMES) en un hospital público. Director del programa de meditación en colegios (PROMECO) incluido en Unidad de Ecobioética de la Red Iberoamericana de la UNESCO.







Publicó trabajos científicos sobre su especialidad y expuso en numerosos congresos médicos nacionales e Internacionales.







Director de la Unidad de ecobioética de la UNESCO del Hospital Central Municipal de San Isidro adherido a la Universidad de Buenos Aires. Miembro titular de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología. Miembro de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Fellow del American Institute of Stress de Nueva York. Fue presidente del primer, segundo y cuarto Congreso Argentino de Medicina del Estrés en los años 2001, 2005 y 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se especializó en el estudio del síndrome del estrés, desarrollando programas originales de diagnóstico y tratamiento para el abordaje de este fenómeno en constante expansión en la sociedad moderna.







Presentó e impulsó en el año 2012 la ley 26.835 para la enseñanza de las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar en los colegios (RCP).







Publicó Estrés, epidemia del siglo XXI (2000), El cerebro de Leonardo (2006) y El estrés de Jesús (2009), Historia clínica (2011), Historia clínica 2 (2014) y Ellas. Cerebro, corazón y psicología de la mujer (2016). Historia clínica dio lugar a una producción televisiva presentada en las pantallas de Telefe, América TV y Canal 9 de Mendoza. El ciclo fue distinguido con un Martín Fierro.