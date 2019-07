Los nombres detrás de los errores que perjudicaron a la Selección Miércoles, 03 de julio de 2019 Los factores que incidieron para que la Asistencia Arbitral por Video no interviniera en los dos claros penales que no le dieron a la Selección. Quiénes debían asistir al juez Roddy Zambrano desde la tecnología



Hay factores tecnológicos. Y otros relacionados con la impericia, con no seguir el protocolo de la Asistencia Arbitral por Video. Argentina perdió 2-0 ante Brasil por las semifinales de la Copa América, y el arbitraje de Roddy Zambrano y la actuación del VAR quedaron en el ojo de la tormenta por los dos evidentes penales que no se sancionaron en favor de la Selección.



La primera acción polémica fue a los 25 minutos del segundo tiempo. Sergio Agüero pisó el área y Dani Alves lo cruzó con el muslo y lo derribó. Sin embargo, el árbitro dejó seguir, la pelota derivó en Gabriel Jesus, quien recorrió 50 metros y cedió para que Roberto Firmino anotara el 2-0.





La segunda omisión controvertida se dio a los 83 minutos de juego. Tras un córner, Arthur, en la marca de Nicolás Otamendi, quien ingresó al área para cabecear, lo frenó con el antebrazo, con total identidad de falta. También Zambrano se tomó su tiempo, mientras dialogaba con el VAR. Pero no hubo sanción.



¿Por qué, en un torneo atravesado por las intervenciones del VAR, las dos jugadas pasaron de largo? ¿Por qué fracasó la humano-tecnología en el Superclásico de las Américas, y en acciones tan determinantes?





Existen diferencias notorias entre las herramientas con las que cuentan a nivel FIFA y Champions League y las que se emplean en la Copa América. Conmebol trabaja con una empresa distinta. En el Mundial y en el certamen top a nivel clubes en Europa cuentan con 33 cámaras: seis de repeticiones ultra lentas y seis para lentas; más dos específicamente para el fuera de juego. Aquí, en la Confederación Sudamericana, tenemos una tecnología de sólo 24 cámaras, sólo dos son para las repeticiones inmediatas. Eso provocó una dicotomía en el análisis en los encuentros que se anularon goles del fuera de juegos. Por eso, en la Copa América han llegado a tardar más de cuatro minutos en una acción, y aún así quedaron dudas. ¿Habrán sido insuficientes las imágenes con las que contó el VAR para el análisis de las dos polémicas?



LAS CARAS DETRÁS DE LOS ERRORES



Además del citado Roddy Zambrano, el VAR estuvo a cargo del uruguayo Leodán González, de 36 años. Integrante de la nueva camada de jueces de su país, no tiene una extenso recorrido internacional en el campo de juego. Lo extraño es que es uno de los árbitros sudamericanos que más experiencia lleva detrás de la tecnología.





En el primer error, el árbitro pareciera, antes de reiniciar el juego, que trata de consultar con el VAR, que como mínimo tendría que haberle sugerido a Zambrano que revisara la acción. En la falta de Arthur a Otamendi, en cambio, se nota perfectamente que el ecuatoriano pide el auxilio, más allá de que el error primigenio es del juez principal, dado que estaba bien perfilado para verla. El equipo VAR, con Leodán González a la cabeza, opinó que no tenía que ir a observar la acción, cuando venimos de reiterados encuentros en los que se han revisado hasta faltas de amonestación, cuando el protocolo no indica que deben revisarse. He ahí una clave.



No podemos hablar de mala fe, pero sí, mínimamente, de extraña impericia en una persona que tiene la experiencia que estamos exigiendo para el VAR. Leodán (que le debe su nombre de pila al fanatismo de su padre por el cantante Leo Dan) es el mismo que vio, por caso, el finísimo penal por mano que le dio a River la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Gremio. Aquella vez, remedió un error que ni los jugadores del "Millonario" habían advertido y le dio la chance al "Pity" Martínez desde los 12 pasos. En Brasil 2019, falló groseramente.



Por eso, hasta Lionel Messi, poco proclive a las protestas, explotó. "Hubo penales pelotudos durante toda la Copa y hoy ni siquiera consultaron el VAR", señaló. Y le apuntó a la Conmebol. su voz, por el peso de su figura, difícilmente pase inadvertida puertas adentro.



Junto a González, frente a la pantalla, el AVAR fue el venezolano Jesús Valenzuela. Él también pudo haber salvado los errores, subrayando las faltas. Y, como agravante del cuadro, como observador del VAR estuvo Oscar Julián Ruiz, el ex árbitro internacional que es uno de los responsables de la formación de jueces de la Conmebol. Ruiz, además, continúa en su puesto a pesar de la denuncia sobre acoso sexual a colegas que pesa sobre su espalda.