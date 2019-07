Francia advierte que no está preparada aún para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea Martes, 02 de julio de 2019 “Vamos a mirarlo con detalle y en función de estos detalles se va a decidir”, dijo la vocera del gobierno de Macron.

Francia "no va a ratificar" por el momento el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La explosiva declaración fue realizada por Sibeth Ndiaye, la portavoz del gobierno francés , desde el palacio del Eliseo esta mañana.



"Francia no está lista a ratificar el acuerdo UE-Mercosur", dijo precisando que "el gobierno va a mirar los detalles y en función de ello va a decidir".





Según la portavoz y ex jefa de prensa del presidente Emmanuel Macron, Francia exigirá "garantías" a los países del Mercosur", especialmente a Brasil.



El anuncio del gobierno surge cuando hay una fuerte oposición de agricultores, diputados oficialistas y ecologistas franceses al acuerdo obtenido entre la Comisión Europea, que había sido mandatada hace 20 años, y los países del Mercosur.





"Yo no puedo decir hoy que vamos a ratificar el acuerdo del Mercosur. Lo vamos a mirar en detalles y vamos a decidir. Por el momento Francia no está lista a ratificarlo", dijo la vocera del gobierno del jefe de estado francés.



Ante las quejas de las filiales "azucareras y bovinas, nosotros hemos exigido una clausula de salvaguarda, que permite de decidirnos a frenar directamente las importaciones en las filiales frágiles si hay una desestabilización manifiesta de esas filiales", explicó Sibeth Ndiaye.





El ministro de transición ecológica Francois de Rugy aseguró que "el acuerdo no será ratificado si Brasil no respeta sus compromisos, especialmente en torno a la deforestación de la Amazonia".



"La nueva Comisión Europea y sobre todo la nueva mayoría en el Parlamento Europea tendrá que desmenuzar este acuerdo antes de ratificarlo", apuntó.



El acuerdo aceptado entre la Comisión Europea y el Mercosur en Bruselas, tras casi 20 años de negociaciones, fue el resultado de una gran voluntad política de la UE ante la presión que significaba el Brexit, que busca acuerdos de libre comercio de país por país, y el populismo.





Francia, Polonia e Irlanda se oponían al acuerdo porque lo ven como una amenaza a sus filiales agrícola. Los ecologistas se oponen porque legitima más de 230 productos fitosanitarios que Brasil utiliza y están prohibidos en la UE. Fue el último acto político de Jean Claud Juncker, presidente de la Comisión Europea, que va a ser reemplazado y su nuevo líder debe conocerse hoy.



El Nuevo Parlamento Europeo debe ratificar el acuerdo, al igual que los 27 países de la Unión y algunos de sus Parlamentos. En el Parlamento de Estrasburgo, tras las elecciones europeos, una unión de liberales y ecologistas pueden conseguir no pasar el actual acuerdo en las condiciones en las que está y exigir modificaciones o frenarlo.



Ecologistas , agricultores, diputados y ex ministros oficialistas están tan furiosos con esta decisión del presidente Emmanuel Macron de aceptarlo. Lo han forzado a lanzar "una evaluación independiente, completa, transparente de este acuerdo", que será puesta en marcha "en los próximos días".





Tres criterios serán tenidos en cuenta en este análisis: la protección de la ganadería, bovina en particular, de ciertas filiales agrícolas y el respeto a los acuerdos climáticos de París.



"Nosotros estamos en un estadío preliminar en relación a este acuerdo. Todavía hay un camino", dijeron en las cercanías de Macron en relación con este acuerdo, que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay han celebrado como si estuviera finalizado.



El presidente Macron saludó el sábado en Osaka la finalización del acuerdo, pero se consideró "vigilante" sobre la puesta en marcha.



La ratificación del acuerdo del Mercosur es un proceso largo e intrincando. Debe ser traducido a un texto jurídico, que tomará varios meses, antes de ser sometido a la aprobación de los estados miembros en el Consejo de Europa. La unanimidad es necesaria. Luego deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales respectivos.



Pero la UE podrá firmarlo oficialmente antes de un voto del Parlamento Europeo y entrar en vigor en forma provisoria. Después, el texto deberá ser aprobado por cada Estado miembro y eso significa que pasará delante de los parlamentos nacionales de la mayoría de los países, con los debates que ellos implican.