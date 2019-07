Abogado de Cristina pidió frenar el juicio oral Martes, 02 de julio de 2019 La ex presidenta faltó al Tribunal y su defensa expusó en la audiencia cinco argumentos por los cuales consideró que el proceso judicial por delitos con la obra pública "no puede avanzar". La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió este lunes formalmente ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 suspender el juicio oral por delitos con la obra pública en Santa Cruz, al advertir que se trata de acusaciones políticas que son parte de una persecución "hasta límites absurdos" a la actual senadora.



El abogado Carlos Beraldi abrió la nueva jornada del debate oral, sin la presencia de su clienta, ante el Tribunal Oral Federal 2 y objetó la continuidad del juicio al pedir "no seguir avanzando de manera innecesaria".



El defensor de la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos expuso en la etapa conocida como de "cuestiones preliminares" que da lugar a los planteos de las partes previo al inicio de las declaraciones indagatorias.



Beraldi hizo cinco planteos a raíz de los cuales consideró que el juicio "no puede avanzar" porque entre otros aspectos, se trata de una sola imputación "que se ha multiplicado en pléyade de causas".



Por ello reclamó "un sólo juicio respecto de todas las personas que aparecen acusadas", al tiempo que sostuvo que las acusaciones son "políticas". "El juicio político lo van a tener que desarrollar en otro lugar. Aquí aplicamos la ley dura y simple. Si quieren hacer un juicio político habrá que plantear la incompetencia del Tribunal porque para eso está la ciudadanía que gracias a Dios en unos meses va a votar", advirtió el letrado.



Además, sostuvo que parte de la acusación por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez y el supuesto pago de sobreprecios se basa en lo referido a Cristina Kirchner, a sus decisiones a la hora de nombrar funcionarios.



"Estamos ante un problema grosero", argumentó Beraldi, y apuntó: "Cómo si contratar gente de confianza no fuera una práctica habitual". Beraldi dijo además que era un "disparate" basar en ese argumento la acusación fiscal y recordó que los jueces del Tribunal y el fiscal fueron nombrados por la ex presidenta, quien los eligió de ternas propuestas al Poder Ejecutivo Nacional.



"Díganme cómo entra gente a tribunales sino es por confianza", siguió Beraldi tras recordar cada uno de los decretos por los que fueron designados los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu, Sebastián Basso y el fiscal Diego Luciani.



"Si vamos a cuestionar designaciones de Cristina Fernández de Kirchner, obliga a recordar que ustedes también fueron designados por ella", le dijo a los jueces. Por ello concluyó que "la designación de un funcionario no puede ser delito, si tenemos que enjuiciar estos actos estamos en un despropósito".



Los jueces iniciaron así la etapa para escuchar los planteos de todas las defensas, sobre los cuales luego opinará la fiscalía y las querellas y, posteriormente, habrá una decisión del Tribunal. En esta audiencia la ex presidenta no estuvo presente al igual que otros acusados como los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.



En el caso de la senadora presentó un escrito el viernes último en el que informó que estaba prevista actividad parlamentaria en la cámara alta, en el mismo horario en el que se desarrollaría la audiencia en Comodoro Py.



De Vido y Báez hicieron uso de su derecho a no concurrir al juicio en esta etapa de planteos, aunque todos tendrán que estar presentes cuando comiencen las declaraciones indagatorias.