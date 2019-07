Macri convocó a empresarios para explicar el acuerdo Mercosur-UE Martes, 02 de julio de 2019 El Gobierno anunció ayer que esta misma semana convocará a empresarios para explicarles el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), al tiempo que consideró que las críticas a ese convenio son “expresiones de impotencia” de quienes no pudieron concretarlo.





“Las críticas tan rápidas y ligeras de algunos sectores políticos demuestran impotencia. Esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en 12 años de haber logrado el acuerdo”, sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en referencia a las críticas provenientes del kirchnerismo. Sica y el canciller Jorge Faurie fueron los voceros de la reunión de gabinete nacional que el presidente Mauricio Macri encabezó ayer en la Casa Rosada, en la que el acuerdo y los contactos que estableció el mandatario en la Cumbre del G20, celebrada en Japón, se llevaron la mayor atención. Para Sica las críticas de los candidatos kirchneristas “forman parte de su ignorancia respecto de lo que se está discutiendo, o son expresiones de su incapacidad de no haber podido lograr el acuerdo en años anteriores. O tal vez están en una posición política, la de estar en contra de todo lo que hagamos, y tenga beneficios para el empleo y la producción”. Además, destacó la gestión de Macri para destrabar el acuerdo y consideró que “sin el liderazgo que tuvo el presidente en estos 3 años y medio, no se hubiera podido” lograr el acuerdo con la Unión Europea. Los empresarios reaccionaron de manera dispar ante el acuerdo. La Sociedad Rural y la Cámara de Comercio celebraron sin medias tintas el fin de las negociaciones y destacaron que se abrirá un mercado de grandes potencialidades para el país. Coninagro mostró cierta preocupación por las economías regionales y pidió esperar los detalles.



Luis Etchevehere: “Es muy beneficioso”

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, dijo ayer que el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) será “muy beneficioso” para el país, ya que generará “un comercio anual de USD 100.000 millones” y permitirá que la Argentina ingrese a un mercado de “500 millones de consumidores”.

Así lo señaló Etchevehere , minutos antes de participar de una jornada sobre seguros agropecuarios en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), junto a entidades de la actividad aseguradora y el sector agropecuario.

El secretario de Agroindustria indicó que el acuerdo Mercosur-UE, “se trabajó en forma artesanal, porque se tuvo en cuenta las sensibilidades que existen en ambos bloques, a la hora de generar empleo y no destruirlo”.

Nuestro país “ahora tiene también un acuerdo de libre comercio y vamos a entrar con el mismo arancel que Chile”, destacó el secretario y manifestó que se informará cómo funcionará.