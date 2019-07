Según la UCA las mujeres trabajan más que los hombres

Martes, 02 de julio de 2019

Las mujeres tra­bajan más horas que los hombres en la Argentina, se deduce de un estudio divulgado por el Observa­torio de la Deuda Social Ar­gentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).



El dato figura en el infor­me “Empleo y trabajo no remunerado. Una mirada en profundidad sobre la distribución del trabajo re­munerado en el conurbano bonaerense”. En los terceros trimes­tres de 2017 y 2018, el 93% de las mujeres del país se encontraba ocupada o en busca de empleo, o reali­zaba tareas de trabajo no remunerado, como llevar adelante una casa, cuidar ancianos y chicos.



En el caso de los hom­bres, el estudio elabora­do por la UCA marcó un 86,2%. Los autores del trabajo advirtieron cómo debe me­dirse la tasa de actividad en el mercado de trabajo: gente que trabaja y/o busca empleo Consideraron que la for­ma actual de medirlo “favo­rece siempre a los hombres: a nivel país, el 80,6% esta­ría ocupado en el sentido clásico; de ellas, el 47,5%”.



“Hay una falacia insta­lada de que mayormente los hombres traccionan el motor productivo nacional, pero es al revés”, sostiene el estudio. Cecilia Tinoboras, soció­loga del equipo de autores del informe de la UCA, se quejó de que se haya insta­lado la idea de que “la pro­ducción y reproducción de la economía de un país pasa por el mercado de trabajo”.



“Hay toda una esfera del trabajo de produc­ción y reproducción de la sociedad que no está en el mercado laboral, sino en los hogares. En gene­ral lo hacemos las mujeres. Por eso generamos una va­riable nueva, que es la tasa de actividad integrada”, ex­plicó.



Por otro lado, dijo que en el estudio se consideró activas a las personas que “trabajan en el mercado, las que buscan trabajo y las que realizan tareas no remuneradas. Cuando vas a las tasas estadísticas con­siderando la actividad bajo esos términos, es mayor entre las mujeres, con lo que la idea de que la mu­jer está afuera de la pro­ducción y no contribuye al mercado se vuelve falsa”.



Agustín Salvia, direc­tor del Observatorio de la UCA, sostuvo que las tasas de actividad, que tienden a ser muy superiores en los hombres, se equiparan con el nuevo enfoque.



“Es otra manera de ana­lizar las tasas de actividad en el mercado de trabajo. Aquí lo que estamos viendo es la tasa de actividad en el proceso de reproducción, y las mujeres tienen un papel destacado, en especial en las tareas domésticas más intensivas”, señaló. El problema más se­rio detectado por la UCA es que las mujeres llegan al 93% en la tasa de actividad, y una parte de ese trabajo está socialmente reconoci­do como tal, pero otra gran parte no. “La realización de tareas domésticas intensivas entre las mujeres es 2,8 veces la de los varones”, señala el informe.