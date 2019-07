El gobernador Valdés decretó la feria administrativa para empleados públicos

Lunes, 01 de julio de 2019

El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés -a través de la Resolución N° 5163/2019- decretó la feria administrativa para todas la reparticiones de la administración pública Provincial central y organismos descentralizados y autárquicos. La misma será en el período de receso invernal escolar 2019, desde el 15 al 19 de julio y desde el 22 al 26 de julio.







No participan de la feria el área de Seguridad, el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.



La implementación de la feria contribuye a mejorar la eficiencia y la gestión de los recursos humamos, así como la mejora continua de la administración. Con el objeto de asegurar el normal desarrollo de los servicios, se acuerda esta licencia en dos períodos.



Los titulares de cada jurisdicción, organismos descentralizados y anárquicos dispondrán las medidas que sean necesarias para no interrumpir la normal prestación de los respectivos servicios, según sus necesidades, extensión y formas de cubrirlas.



El personal afectado a las guardias programadas en virtud de artículo anterior que no pueda hacer uso de la feria administrativa dispuesta, podrá hacerlo hasta el 30 de septiembre del presente año, expirando este derecho en fecha indicada, sin excepción.