La fuerte advertencia de Florencia Peña a Darthés

Lunes, 01 de julio de 2019

La actriz aseguró que el actor está "en el horno" y que si regresa a la Argentina tendrá un castigo más allá de la Justicia.



El viaje relámpago de Juan Darthés a la Argentina fue breve pero dejó mucha tela para cortar. Y así como su abogado, Fernando Burlando, se quejó de los continuos escraches al actor, Florencia Peña salió a validar la postura que tomaron las mujeres contra el galán.



"No sé cómo tuvo la cara para volver, pero la Justicia sigue avanzando. Hay muchas mujeres que salieron a hablar y muchas más que conocemos que aún no han salido", sostuvo la actriz en una entrevista con Implaclabes, el programa de espectáculos de El Nueve. Además, agregó: "Está en el horno pero tiene que ser así. En este momento del mundo y de la vida hay cosas que ya no se pueden dejar pasar mas. Y caerán los que tengan que caer, él es uno de ellos".



Es por esto que la actriz de Cabaret no cree que Darthés vuelve a vivir en el país. "No creo que pueda volver y si lo hace tendrá que estar encerrado, pero es el castigo más allá de la Justicia, por cómo se ha portado con tantas mujeres", aseguró y añadió: "Es un machista que no ha sabido entender de respeto, un irrespetuoso de las mujeres y merece lo que le está pasando".





Flor quedó muy conmovida por la denuncia de violación que realizó Thelma Fardin, como así también con toda las otras voces que se alzaron contra el actor. En ese sentido, Romina Gaetani fue la última que sumó su experiencia.





Hace unos días, Peña contó que deicidó hablar menos de político porque sufrió mucho por ese tema. "Mis amigos me tienen corta con el tema de la política, porque me vieron sufrir mucho y entiendo desde qué lugar me lo dicen. Pero yo soy quien soy y me gusta decir lo que pienso", dijo Peña en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y a agregó: "Hay lugares en donde está bueno no meterse, veo también lo que les pasa a mis colegas cuando se exponen”.