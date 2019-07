El Gabinete que tiene en mente Mauricio Macri si es reelecto

Lunes, 01 de julio de 2019

El Presidente deposita en sus hombres de mayor confianza el armado de un eventual segundo gobierno





Enfocado en la dura campaña electoral que está atravesando, con un escenario -a priori- adverso de cara a las PASO, pero con el objetivo de repuntar en octubre, Mauricio Macri sabe que deberá dar señales de fortaleza en lo político, sobre todo al círculo rojo, para encarar un eventual segundo mandato.



Con Marcos Peña en la organización, a quien alguna vez el Presidente lo consideró sus ojos y oídos, volverá a recurrir a viejos conocidos para el armado del Gabinete 2020, si finalmente derrota a la fórmula Fernández y Fernández.



Mario Quintana, ex número dos de Peña y el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, volverán al ruedo y se complementarán con el actual vice Jefe de Gabinete Andrés Ibarra y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.



Quintana había renunciado como vice Jefe del Gabinete ampliado que se encargaba de gestionar junto a Peña y Lopetegui, pero nunca perdió la confianza del Presidente. "Quintana no es parte de la mesa chica, es parte de la mesa ratona de Macri", dijo en aquél momento un funcionario cercano a ambas partes.





Tal como se adelantó en Infobae, a principios de junio, Quintana sin ser parte del Gobierno, se encargó en estos últimos meses de articular entre los principales miembros de Cambiemos, organizar retiros con dirigentes, hacer giras por el interior del país, juntar fondos para la campaña, e incluso actuó de articulador entre el Pro y la Coalición Cívica en los momentos de mayor tensión con Elisa Carrió. Pero siempre tuvo en la mira el diseño de la próxima gestión de Mauricio Macri, si finalmente logra su reelección.



Quintana tiene diálogo directo con Macri, y junto a Francisco "Pancho" Cabrera, un viejo amigo presidencial,diseñan el próximo gabinete y asesoran a los ministerios en los planes a futuro.





Cabrera, desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ha estado aportando en la construcción de un nuevo esquema de Gobierno planeando y evaluando futuros objetivos de cada área.



Pese a que aún no se confirmó qué cambios de ministros habría en un eventual segundo mandato de la alianza gobernante. De ello dependerá el resultado electoral y cuánto margen de gobernabilidad tendrá Macri del 2020 en adelante.



En la mente del círculo de mayor confianza del Presidente está la idea de un organismo que apoye a la Jefatura de Gabinete en puntos estrictamente administrativos de gestión estatal y control ministerial de las distintas áreas. Para que la función del área que maneja Peña esté enfocada solo en lo político.