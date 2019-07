"El Gabinete va a ser una decisión absolutamente mía, no de Cristina" Lunes, 01 de julio de 2019 El candidato a presidente del Frente de Todos aseguró que en Venezuela hay un "gobierno autoritario", elogió a los actuales miembros de la Corte Suprema, criticó en duros términos a la justicia federal y pronosticó que Cristina Kirchner va a probar su inocencia en las causas de corrupción



En su primera entrevista para un canal de aire tras el anuncio de su precandidatura a presidente, Alberto Fernández dialogó con Luis Novaresio sobre los temas más importantes de la actualidad política.



Los posibles integrantes de su Gabinete, las causas de corrupción de su compañera de fórmula Cristina Kirchner, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el rol de La Cámpora en el armado de las listas fueron apenas algunas de las cuestiones abordadas.



A continuación todas las definiciones del candidato del Frente de Todos en "Debo Decir", que se emite por América.



Venezuela





-En Venezuela hay un gobierno autoritario que ha lastimado la institucionalidad del país.



– También creo que la solución no es mandar a los gendarmes norteamericanos sino recuperar el diálogo.



Corrupción en el kirchnerismo



-Cuando volví a reencontrarme con Cristina, miré las causas, las estudié. Yo soy profesor de derecho penal hace 35 años, también soy hijo de un juez. Yo conozco las causas. A Cristina se la involucró con un forzamiento impresionante de todas las normas.



-Yo creo que Cristina va a probar su inocencia.



-No me hace ruido la fortuna de Cristina Kirchner.



-Néstor y Cristina fueron abogados a los que les fue muy bien atendiendo al final de la dictadura militar. Néstor llegó al gobierno con 25 departamentos en Capital y Santa Cruz.



-Cuando mirás los contratos que tuvo Lázaro Báez en Santa Cruz, según la pericia contable cobró 4 mil millones de dólares y lo que cobró Cristina con el alquiler de los hoteles fueron 29 millones de pesos, no hay correlato.





La influencia de Cristina Kirchner en su gobierno



– Yo lo garantizo y mi historia (que no será Cristina la que tome las decisiones).



-(Sobre quién elegirá a los ministros) Va a ser una decisión mía. Cristina es la vice.



–Esa fue la mayor autocrítica de Cristina, y ustedes nunca lo valoraron. Haber puesto a alguien como yo, que he sido severo con las críticas, fue su mayor autocrítica.



-No creo que sea una leona herbívora. Me encanta que Cristina sea Cristina. Ha tomado su experiencia y ha tenido gestos enormes, nadie ha hecho más por la unidad que ella.



Corte Suprema



– Los miembros actuales de la Corte garantizan la independencia.



-Los jueces son dignos, nos pueden gustar más o menos sus fallos.



-Incluso (Carlos) Rosenkrantz, yo creo que está formado en la escuela americana y tiene una visión muy capitalista del derecho.



Medios de comunicación



-Para resolver lo del Fútbol para Todos, primero tenemos que resolver muchos problemas. Con 6 puntos de déficit el Estado no puede financiar eso. Es un gasto que puede esperar.



-¿Para qué va a volver 678?



-Hay que establecer una Ley de Medios pero sin esa lógica, que no sea para embromar a alguien porque no nos gusta lo que dice.



Los funcionarios de Cambiemos



-Vidal es igual a Macri, sus políticas fueron exactamente iguales. Mirá la deuda en la provincia, es el doble de la que dejó Scioli. Y la provincia no está mejor.



-No veo a ningún ministro que haya hecho una buena gestión.



-Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción) es al encubridora del Gobierno. No es abogada y no entiende nada de lo que habla.



La relación con La Cámpora



-La Cámpora tiene un tercio de la lista en la Provincia porque Cristina sacó allí 38% en la última elección. No es que tienen una representatividad que no les corresponda. Al contrario, yo creo que cedieron mucho, por ejemplo para el ingreso de Sergio Massa.



-Hay muchos chicos de La Cámpora con los que yo me siento muy cómodo. En algunos casos me siento representado. Me siento muy bien con "Wado" De Pedro y con Máximo, que es un hombre absolutamente moderado.



-El "Cuervo" Larroque es un gran militante, tal vez tiene expresiones más duras, mas altisonantes, pero no lo descalifican como militante.



Críticas a la justicia federal



-(Revisión de causas de corrupción) Para eso están los fiscales y el Consejo de la Magistratura.



-Vivimos en una República y nos llenamos la boca sobre eso. Hay tres poderes que emiten actos de gobierno: los del Ejecutivo son los decretos, los del Legislativo, las leyes, y los del Poder Judicial, las sentencias. Y los actos de gobierno deben ser revisados.



-No es que Alberto va a revisar las sentencias. Yo estoy hablando en defensa del estado de derecho, sino estaría traicionando lo que enseñe por treinta años.



-Hay un sistema de forum shopping y ciertas causas terminan en los dos mismo jueces. ¿No te llama la atención que todas las causas terminan en (Claudio) Bonadio y opina siempre (Martín) Irurzun.



-Bonadio hubiera hecho un gran favor si se excusaba porque es pública y notoria su enemistad (con Cristina).



-Lo voy a decir por enésima vez, el 10 de diciembre a lo único que voy a meter preso es a la venganza. No vengo a vengarme de nadie.



Causa Nisman



-Lo tiene que resolver al Justicia.



-Yo no tengo ninguna duda de que no fue el gobierno de Cristina porque fue el gran perjudicado por su muerte. Esa muerte no se le puede imputar a cristina. Es un delirio.



Su futuro Gabinete si es electo



-No sé quién va a ser mi Alberto (jefe de Gabinete)



-(Eugenio) Zaffaroni no sería mi ministro de Justicia



-(Guillermo) Moreno no sería funcionario. Fui el mayor crítico de Moreno.



-No creo que Axel Kicillof sea mi ministro de Economía. Creo que Axel es algo novedoso para la política.



Impuesto a las Ganancias y tarifas de servicios públicos



-No puedo prometer lo de Ganancia, porque el déficit que va a dejar Macri es alucinante.



-No sé si hay que congelar las tarifas, pero hay que pesificarlas nuevamente. No puede ser que haya un sector dolarizado, si todos vivimos en pesos.



Venganzas y presos políticos



-No tenemos que volver para ser lo mismo, sino para ser mejores.



-Lo único que tenemos que hacer en la Argentina es terminar con la venganza.



-El macrismo fue mucho más vengativo que el kirchnerismo



-Yo digo que hay presos arbitrarios. El sistema argentino dice que uno debe esperar el proceso en libertad. Todos podrían soportar los proceso en libertad. No estoy hablando de culpabilidad e inocencia.



-Venganza es lo que hace el gobierno, todos los días tenés a los funcionarios del Gobierno visitando jueces para que vayan contra los funcionarios del anterior gobierno.



-No pienso indultar a nadie, porque hace 35 años que explicó que es una rémora de la monarquía en nuestra Constitución. Un presidente no es un rey, es un delegado del pueblo.



Aborto



-Voy a impulsar el debate por la ley de aborto. Pero sé que es algo que divide a la sociedad y no quiero plantearlo en términos de que los celestes son malos y los verdes son buenos. Quiero que entendamos todos que hay un problema de salud pública, que hay mujeres que abortan y se mueren en el intento y no podemos seguir haciéndonos los distraídos frente a esa realidad.



-Que el aborto sea legalizado no lo hace obligatorio, los que son católicos pueden seguir creyendo que es un pecado y no debe hacerse.